功夫茶：黑的劏客無王管　影衰香港斷米路

香港進入疫後復甦，多咗旅客來港係不爭嘅事實。人生路不熟，的士變成旅客嘅熱門交通工具。呢，過去一周，啟德郵輪碼頭曾一連兩日有郵輪泊岸，之但係交通配套嚴重不足，尤其的士更加缺乏，為鼓勵的士大佬多啲駛入碼頭，每輛入去碼頭嘅的士可獲發50蚊石油氣現金券，甚至有議員倡向的士司機派飯盒！

市道好咗，的士多咗人搭，的士大佬唔憂冇生意，區區油券及飯盒是否吸引仲要觀察吓；之不過，的士服務質素經常遭市民詬病則由來已久，畀人鬧得多嘅如無禮貌、態度差、揀客、兜路甚至拒載；仲有經常被彈啲車廂又殘又邋遢！最近有港女搭的士從銅鑼灣過海往大角咀，詎料上車後冇耐，赫然驚見大量小強周圍爬，嚇到佢花容失色！如果接載嘅係旅客，未到萬聖節已可體驗「鬼屋」之刺激，第一時間體驗香港嘅「恐怖之旅」，都真係「意外之喜」咯！

呢嗱！近日又有網民發放關於的士喺熱門景點拒載和濫收車資影片，引來網民廣泛討論。有內地旅客表示，若從蘭桂坊截的士往銅鑼灣酒店，正常「跳錶價」車費約60元，而多名的哥則開價200元，內地客最終登上一架開價一舊水嘅的士！

的士服務質素委員會成員尋日就喺大氣電波表示，一直有跟進「黑的」問題，曾要求執法人員「放蛇」，惟樹大有枯枝仍有的哥鋌而走險。議會正商議的士司機扣分制，建議濫收車資扣10分，干犯兩次已扣滿15分可釘牌。對有關措施，佢認為具阻嚇力。查實有關建議亦非乜嘢新聞，早前不是已建議引入兩級制罰則？

要言之，初犯會維持現時最高罰款一萬元及監禁6個月，及後再犯，即面臨罰款2.5萬元及監禁12個月。當局同時建議引入「的士司機違例計分制度」；司機若濫收車費、拒載等將被罰10分；兜路、「釣泥鯭」等罰5分等；若兩年罰滿15分，將被取消駕駛的士資格，初犯3個月，再犯6個月。又有的士小巴商總會理事長指「黑的」劏客做法離譜，影響行業形象，建議容許執法人員以簡易治罪條例發告票，毋須經法庭傳召旅客上法庭作證，否則「黑的」只會有恃無恐。

官僚就廢噏執法部門亦會加強留意，相信絕大部分的士司機亦守法，希望唔好畀一小撮違法的士司機影響業界及壞了香港好客之都嘅形象喎！實情一粒老鼠屎已可壞了一窩粥！對「黑的」根本應零容忍，治亂世用重典幾時都冇錯，問題係有法不執，執法不嚴等於廢！唔想的士服務令香港蒙羞，豈能任由「黑的」劏客無王管？業界亦應自律，出車前先打理好車廂，起碼乾淨企理咪失禮乘客！