記得在2012年，筆者工作的地點附近，有一家商舖從事的士牌交易，店舖外張貼出最新牌價，經常更新。我每隔幾天經過一次，每次的牌價都不同，但印象十分深刻，當時市區的士牌的牌價，每個是在700萬元以上，有時每周都會漲價，本周是730萬元，下周便是740萬元。我雖然不會光顧，但看着牌價拾級而上，就像印證着香港日趨繁榮，感覺煞是有趣。

如今是2023年，一個多月前，有位電視藝人在網上拍片，建議內地投資者購入香港市區的士牌，售價只是由470萬元起，說已跌至10年來的最低位，用作出租，每年回報率高達5厘，機會十分難得。詎料言猶在耳，待至本文執筆時，市區的士牌價已跌穿370萬元。如果相信上述藝人的推薦而入市「抄底」，在短短數十日間，已虧本超過兩成。昔日，我看着香港的士牌價節節高升，今日卻是步步低走，撫今追昔，不勝唏噓。

的士牌價大跌市，主要原因是跟利息走向有關。以往本欄評論樓市也曾多次指出，香港樓價如果要跌，「元兇」不在於政府政策，而是在於利息趨升，當銀行存款回報率，高於樓宇的租金回報率，樓價就要下瀉，因為收息比收租更好，我何苦要投資樓宇。到頭來，全球利率在2022年開始上升，港樓也是在2022年出現明顯跌幅。

買的士牌收租，道理也是一樣。用400多萬元購入的士牌，年回報近5厘，看似頗吸引，不過，投資者大多要同時買入車子，將牌與車一併出租，而車要維修、折舊，七除八扣，實際回報率可能只有3、4厘。如今銀行定存利息動輒在4厘以上，我又何必甘冒風險，買入的士牌作投資？以此觀之，除非利率趨升的勢頭改變，否則的士牌跌勢難止。