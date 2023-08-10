蒙古總理奧雲額爾登日前首次以總理身份訪美，獲華府高規模接待。兩國同時在民用航空、礦產資源供應等領域達成合作共識。在中美緊張局勢加劇之際，美蒙此番互動被外界解讀為美國有意拉攏蒙古進一步圍堵中國。

從美方安排的行程來看，拜登政府邀請奧雲額爾登訪美的政治意圖確實很明顯，例如與蒙古談成在稀土開採合作，就是要和中國經貿去風險化；又如邀請奧雲額爾登首次到訪美國國防部，則有意強化與蒙古防衞合作，形成對中國戰略包圍。

但美國的如意算盤恐怕難以打得響。誠然，過去20年中國企業大規模進軍蒙國經濟領域，特別是基建與礦業，令一些蒙古人產生仇華情緒，覺得中國人在掠奪蒙古資源。但在北京努力下，近年蒙國民眾對中國的負面觀感已有改善；而中國積極發展與蒙古經貿關係，近年一直是蒙古最大的貿易夥伴，雙方貿易額佔蒙古對外貿易的一半以上。蒙古對中國具有強大經濟依賴，在現實中是難以反中。

更重要的是，蒙古在地理位置上位於中俄之間，與中國是永久的鄰國。蒙古不管與中國存在怎樣的矛盾，作為中國周邊的一個內陸小國，絕無可能公然與中國對抗。所以蒙古現行的外交政策也只是將美國定位成「第三鄰國」。

當然，蒙國作為主權獨立的國家，絕對有權發展國內經濟，如開發國內豐富的礦產資源，以提高人民生活水平。而這是需要大量資金和先進的科學技術。美國經濟實力雄厚，技術先進，兩國經貿合作可以互補。在美蒙政府的大力推動下，雙方未來在經貿合作方面有望出現突飛猛進的突破，但距離美國政府心目中政治圍堵中國的目標仍然相差甚遠。