北京市尋日召開防汛救災工作情況新聞發布會，公布截至8日午夜喺本輪雨災中，北京全市有33人因災死亡，另有18人失蹤。此次洪澇災害共造成129萬人受災，5.9萬間房屋倒塌，14.7萬間房屋嚴重損壞。

事實上，受強颱風杜蘇芮環流影響，北京、天津和河北等地區連日暴雨成災。超強降雨量使河北涿州成為重災區，涿州全市平均降雨量396毫米，可謂「水漫涿州」，令涿州飽受蹂躪。北京此番暴雨據云亦破了132年嘅紀錄，連號稱「六百年未淹過」嘅故宮亦逃不掉水浸之劫。有故宮專家解釋，檢查發現積水係因為暗渠被膠樽、膠袋和毛巾之類嘅雜物堵塞，清理後已迅速解決問題。咁即係話，故宮平時若有注意渠道清理，絕對可以逃過此次水劫，看來又係「人禍」！

呢趟多地雨災，從公開嘅資料，可以看到大面積水淹後，應急部門出動唔夠迅速，好似涿州民眾被洪水圍困，救援隊伍竟然因為得唔到「邀請函」而無法馳援。原來按照規定，外地民間救援隊跨省濟急前，必須得到事發地嘅管理部門開出邀請信，隨後再向屬地應急管理部門報備，獲批後方可啟動救援工作。阿哥，救急扶危分秒必爭，依家卻過度強調程序，如此僵化，難怪被抨擊連救災都講求形式主義，有乜辦法唔死得人多吖！

國家走向現代化，救災亦應邁向透明、現代化！兩年前嘅河南鄭州水災，死亡失蹤398人，事後國務院成立調查組，徹查整個事件並公布調查結果，最後89名官員要問責、市長被降級等。今趟華北水災牽連甚廣，水災過後，國務院是否亦應成立調查組，查找是否有人禍成分？是否有官員失職？這除了給百姓一個交代，更重要是從中得到教訓，勿重蹈覆轍，勿以「多難興邦」自我麻醉！