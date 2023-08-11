正論：叫賣噪音極擾民　修例還要一再拖

「行過路過，唔好錯過」、「大波波，細波波」這類隨揚聲器高分貝發送的叫賣聲，偶然聽到可能覺得過癮，但若住在這些商店樓上，長期飽受滋擾，肯定苦不堪言。環保署建議修訂《噪音管制條例》，包括禁止店舖使用揚聲器，並引入定額罰款。事實上，環保署近年接獲投訴激增，證明噪音擾民不斷惡化，但修例即使獲得通過，最快也要2025年初才會實施，實在姍姍來遲。

環保署表示，近年有店舖使用揚聲器重複播放預錄聲帶叫賣，滋擾附近居民及老人院，署方去年共接獲逾500宗投訴，巡查了1,300次及聯同其他部門執法，但用盡目前《噪音管制條例》權力，仍是成效不彰。建議修例禁止在公眾地方使用揚聲器叫賣，但在商場內使用則不受規管。並建議設立定額罰款，以免對短期租約商戶執法困難。另外，亦會向屢次違法店舖的公司董事發出傳票檢控。

可以看見，現時在公眾地方、夜間或假日發出噪音，最高可處罰款一萬元。惟過往5年被判有罪的176宗個案，平均罰款不足5,000元。署方因此建議提高罰款至5萬元，又建議增設一萬元定額罰款機制。

早就有研究指出，人們對話聲量水平約65分貝，汽車、貨車行駛在馬路上的聲量水平則約85至90分貝。通常音量小於50分貝，會讓人覺得舒適；處於70分貝的環境下，則令人心情煩躁。若長期處於85分貝以上的噪音環境，有機會令聽力受損。這類使用揚聲器叫賣的店舖，聲量水平動輒高達80分貝，尤其許多商店樓上就是老人院，這便不止擾民，直情會對長者身心造成負面影響，加強罰則作出規管刻不容緩。奈何當局現在才施施然向公眾諮詢，以港產官僚慣於拖拉的惰性，2025年初會否如期實施，怎能不令人疑問？

治亂世，用重典，加強罰款肯定可以起阻嚇作用。但正如本報一直指出，世不患無法，而患無必行之法。若有法不依，執法不嚴，以至法庭判罰過輕，空有林林總總的法律條文，也跟一紙空文無異。別說噪音問題不受政府部門重視，即使是店舖阻街造成衞生和安全隱患，由回歸之初到回歸至今皆然，問題長期沒有改善，早就為人詬病，但港府拖到今年第4季才提高罰款額，由1,500元增至6,000元，堪稱蹉跎歲月。

更不必說，許多更嚴重的罪案，判罰也是不痛不癢。就說危駕致死個案屢獲輕判，阻嚇力蕩然無存，這就難怪多麼匪夷所思的車禍也會在香港上演。最經典莫如去年一名女律師在石澳道駕車撞斃途人，律政司只控以輕微得多的不小心駕駛罪，法庭亦僅判罰款3,000元。一節見則百節知，即使最高罰則提高到終身監禁，只要司法輕縱，一樣無濟於事。再說，一刀切管制商店叫賣，對零售業或多或少造成打擊，不少商戶已打定輸數，預計修例通過後生意下跌一半。與此同時，商店叫賣也是一種特色，當局是否可以考慮，容許商店維持在較低聲量叫賣，同樣值得討論。