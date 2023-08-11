功夫茶：國際有例唔去跟 暑熱指數玩殘人

香港夏天熱辣辣係人都知，勞工處亦知從事體力勞動，尤其暴曬戶外嘅工友工作環境特殊，於是喺5月中旬推行《預防工作時中暑指引》，警告分為黃、紅、黑三級，亦列明喺唔同級別警告下工作和休息嘅訂定準則。有關指引推行近3個月，唔打得都好似幾「睇得」，之但係備受質疑，甚至被指為廢到唔廢！

官老爺坐喺冷氣房度出嚟嘅屎橋，有乜辦法唔係有姿勢、冇實際吖！呢，一本通書唔可以睇到老，一個指引亦唔可以適用全港各區。有團體喺全港各區測量暑熱數據，發現唔同地區嘅熱壓力存在極大差異，喺同一時段下各監測點嘅熱壓力平均差異達4.57，最高相差達8，反映各區暑熱狀況大不同。

對於現時《指引》僅參考京士柏氣象觀測站數據評估暑熱指數，綠色和平項目主任批評當局參考指數單一，指引設計「欠理據，難執行」，未能實際反映戶外工作者嘅暑熱風險。喂，阿哥，唔可以執行嘅指引即係講咗等於冇講，呢啲所謂「指引」甚且引來疑惑、拗撬，變成中間界、騎呢怪！官僚推行政策，向來思慮不周、徒具形式而疏漏百出，如今又多一實例！官僚仲廢噏指引係「重要參考」，當相關警告發出，建議僱主及僱員停工；又話若然「出事」，且有足夠證據證明僱主冇做足措施、有違反職安健條例嘅話，處方也會作相應跟進云云。

港產官僚向來講就天下無敵，做就有心無力，有工友直斥係無牙老虎！港九搭棚同敬工會理事長曾表示，實施《指引》當日，即係5月18日下午1時50分發出黃色工作暑熱警告，喺粉嶺一個工地，早上10點半，即暑熱警告未發出前，已有3名工友懷疑中暑不適，而當區氣溫已升至攝氏32度，惟暑熱指數只有28度；佢批評《指引》太離地，指「如果去到38度，我哋地盤嘅溫度已經升到50度，不如勞工處官員試吓落去地盤感受吓」。可見暑熱指引同紙上談兵冇乜分別！

綠色和平項目主任指出，現時嘅暑熱指數未必能反映實際工作情況，工友喺唔同區域工作，溫度可以相差很大。隨着氣候變化，未來暑熱警告日子將更多，香港除咗就指引立法，亦應參考日本和歐洲部分地區，要求工地自行安裝儀器，監察地盤嘅暑熱指數，先可以準確反映工作環境實況。

呢嗱！香港工人健康中心主席建議當局套用國際常用衡量勞工熱壓力嘅濕球黑球指數（WBGT），直接針對工友工作環境作出評估。既然國際有例可依，好心官僚唔夠班就咪搞咁多花臣玩殘工人啦！