香港由亂入治，靠的是中央政府和國安法。但國安法只是制亂，提供必要政治和社會條件，不能直接帶來治，要入治需要香港社會與政府在經濟方面做工夫。由於國際形勢、中國內地條件以至香港本地因素已起變化，要治便不能依循舊路，需要革新創新才可以真的由亂入治，而不是徒具口號，自我滿足。

香港經濟這一年來的表現實在是乏善可陳，經濟長期低迷，外貿不斷暴跌，金融形勢惡劣。即使中央政府用內地旅客來穩定香港的消費和基層就業，但因內地旅客消費轉變，力度也大不如前。相反，香港本地消費隨人心變化，外洩至國際旅遊和內地消費，削弱了本地零售發展的動力。科技有新的消息，卻只是招商引資的老方法，企業來港並沒有把生產和科研帶來，對香港產業轉型貢獻有限。

此外，香港政府與社會投資乏力，連北部都會區的發展，也是說得多做得少。房屋政策擱在計劃上，仍然未能與都會區、交通建設（如北環綫）連接起來，推動香港經濟復振。而人力不足，各方只是着眼引進外勞，不去改善工商的低技術，像內地那樣提升自動化、智能化。

政府與社會紛紛攘攘，卻無法令人看到香港發展的出路希望。特首領團外訪，簽備忘錄，可是有多少可落實為香港新的經濟條件、競爭力？甚麼時候才可落實？國安法把持下，香港不能再亂，但中美矛盾還有惡化之虞，香港必然遭受池魚之殃。本地經濟沒法改善，當新的對華制裁、脫鈎和減風險打擊再來時，香港經濟怎麼辦？經濟不穩，政治、社會的安穩也會受到威脅。

由亂入治，達不到治，中央的努力便是事倍功半，還要擔心香港面對未來的挑戰。為了香港由亂入治，替國家分憂，香港要找出一條道路，盡快提振經濟，且有利解決結構問題，推動經濟，創造新的競爭力。一年多的結果，香港的發展除了口號外，還是混沌一片，且現實經濟復甦乏力，危機重重，資金人才仍在外流。

國安法底下，政治、社會已趨穩定，現時應把特區政府的重心轉移到經濟建設。沒有真正發展的大方向，香港的經濟政策不可能擺正，社會的信心難聚。在外訪之餘，政府好應把外訪見到香港不足之處、人家可取之處告訴社會，並將之結合起來，公開討論商議香港當前發展大計，不要讓前廳議事的形式主義貽誤時機。