美國對華打壓升級，拜登簽署行政命令，禁止美國企業與個人投資中國3個高科技領域，涵蓋半導體與微電子、量子訊息技術、人工智能，即使在禁令不適用的情況下，也要求美企向政府通報相關投資。對此，人們一點也不意外，因為這項行政命令已醞釀一年多，外媒早就詳細披露過了。天要下雨，娘要嫁人，該來的總會來，不值得大驚小怪，天不會塌下來。

美方聲稱中國在半導體和微電子、量子訊息技術與人工智能方面快速進步，大大增加了對美國國家安全的威脅。這不過是老生常談，以國家安全為理由打壓中國已成為美方慣用藉口，見怪不怪了。最虛偽的是，美方還要惺惺作態，聲稱只針對極小範圍，無意擴大打擊範圍，不會干擾兩國正常商業往來。這分明是睜眼說瞎話，明明想封鎖圍堵，卻強調無意脫鈎，明明害怕中國崛起，卻聲稱無意阻止發展，誰信？

中方聲明反對將經貿科技問題政治化、武器化，對正常的技術合作和經貿往來人為設置障礙，違反市場經濟原則，擾亂全球產業鏈和供應鏈穩定，不符合任何一方的利益。這個道理淺顯易懂，奈何美方根本不跟你講道理，反對也沒用。事已至此，任何語言都是蒼白無力，既然美方執意一條道走到黑，中方就不能再心存僥倖和幻想，只能堅持走自己的道路，除了加快自主研發，沒有其他選擇。

美方最近經常強調「去風險化」，本質就是「去中國化」，包括利用長臂管轄限制對華投資、在華生產，即使損害美國本身利益、阻礙美企發展也在所不惜。其目的很明確，就是要全力遏制中國發展，甚至要置中國於死地，而不僅僅是競爭這麼簡單。中國內部有些人包括官員至今依然抱有幻想，希望與美國合作共贏，顯然太天真。美國一直抱持零和思維，根本不會跟任何對手共贏，尤其是中國。

誰也不能否認，美國今次限制必定會給中國帶來一些困難，但不可能阻止中國繼續發展。當今中國既有充足的人力物力，也有雄厚的科技基礎，更有全球獨一無二的龐大市場，怎麼可能被困死？過去中國經濟模式過分依賴外銷，不重視內需，近年則強調以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局，假以時日必定可以見到成效，到時美國的遏制和打壓將會成為一場笑話。