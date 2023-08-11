禁止美國資金投資中國敏感技術的行政命令，醞釀多時終於簽署落實，拜登同時要求美企進行其他科技投資時必須通知美國政府。所謂敏感技術，包括半導體和微電子、量子訊息技術，以及某些人工智能系統，連香港及澳門都包含在內。預計有關命令將於明年正式執行。

如此禁令對中國高科技發展當然造成打擊，但正如本欄一直所說，這是傷敵一千、自損八百之舉。全球一體化早已有幾十年，供應鏈遍及世界多地，拜登禁止美企投資中國高科技，但高科技行業是由不同零部件共同組成，不會只有中國受惠或受害。就說半導體及科技產品必需的稀土，中國是全球最大供應國，早前中國宣布限制鎵和鍺出口，已令美國十分焦慮，一旦中國反制，稀土全面不供應給美國，美國隨時連F16也不能生產。明乎此，冤冤相報何時了？

拜登此舉亦再次證明，所謂美中不脫鈎全屬廢話，布林肯、耶倫、克里接連訪華擺出友善姿態，亦是講一套、做一套。事實上，中國對美國早就沒有幻想，在國運之戰鬥得正酣之際，中國惟有疊埋心水靠自己，正如毛澤東所說：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國一切問題都解決了。」過去中國一窮二白，被美西方封鎖打壓，一樣靠自己研發兩彈一星，令國家不再受到外侮威脅。現在國家富裕強大，難道還怕美國無理取鬧？

另一邊廂，在美國步步進逼之下，可以預期中國和南方國家必然愈走愈近，這既是為勢所逼，也是世界潮流。全球南方正在崛起，金磚國家不斷壯大，不僅經濟體積和人口龐大，最重要是未來還有極大進步空間，與美西方帶領的「全球北方」此長彼消。有危就有機，世界正逢百年未有的大變局，美國遏制不了中國。