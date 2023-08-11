日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率團訪問台灣，與蔡英文及賴清德會面，並以日本著名漫畫《海賊王》比喻台日關係，稱男主角路飛從沒背叛朋友，沒有在朋友有難時見死不救。麻生沒有看懂日本漫畫一大特質：愈是家喻戶曉的作品，愈反映現實世界中所缺乏的情感，無疑是一大諷刺。

麻生太郎早在擔任首相時，已把《島耕作》漫畫系列當作禮物贈送外賓，熱愛漫畫的他三句不離愛好實在不足為奇。問題是，不論《鬼滅之刃》、《海賊王》、《火影忍者》、《龍珠》，以至《多啦A夢》，漫畫中對親人、朋友乃至全人類不離不棄的描寫，甚至甘願為此捨身的情操，在現實中根本就欠奉。畢竟，漫畫其中一種功能就是彌補讀者在現實生活中的遺憾。當然，麻生以漫畫比喻日台關係，其實話中有話。

麻生提到《海賊王》的路飛與周遭的人維持良好人際關係，最後成為整個集團的領袖，這句說話才是重點。不曉得蔡英文陪笑之餘，聽不聽得明白日本政客的真正意思，所謂台灣有沒有難還在其次，大前提是日本要做區內集團的領袖。日方早前公布在中日有主權爭議的釣魚島赤尾嶼周邊日本專屬經濟區內，發現台灣海洋調查船把疑為線纜物體放入海中，不但當場制止且還公告天下。釣魚島主權誰屬？台灣人要到上述區域竟得向日方問准「攞路飛」？這好不好笑？

日本政客妄想恢復昔日榮景，惟在以為有美國撐腰，搬弄「台灣有事」，圖謀修改憲法第九條，鬆綁集體自衞權之前，就算再無視日方經濟與軍事實力皆無法與中國匹敵的事實，亦欠缺著名漫畫《沉默的艦隊》那份敢向美國人說不的勇氣，也應該看看宮崎駿的動畫《風起了》，以便對日本稱霸將有甚麼下場，作一個先行了解。