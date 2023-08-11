台灣2024年大選到底會有多少人角逐？一直是各方矚目的焦點，而由於民調顯示沒有一位參選人能夠單獨過半，以致各種合縱連橫層出不窮，就是希望結合次要敵人，把主要目標先拉下馬再說。

離大選還有5個月，目前已有「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「民主大聯盟」、「執政大聯盟」等口號出現，加上尚未明確宣布參選的郭台銘又喊出「主流民意大聯盟」，搞得台灣政壇變成聯盟大拍賣，各參選人透過電視、網絡與造勢場合直播帶貨，就是希望把自己的聯盟推銷出去。

然而，除了賴清德的「民主大聯盟」已經上路運作（只是出師未捷先退選6個），其他聯盟卻是只聞樓梯響，仍舊處於曖昧不明的階段。原因無他，在野人人都知道如果不團結整合，面對40%支持度起跳的賴清德毫無勝算，但若是主帥換人當，「成功若是無我，成功干我屁事」的心態導致整合遲遲無法發動，反倒由於不斷歹戲拖棚，已加大了各派系支持者間的裂痕。再這樣下去，就算最後真的整合成功，恐怕都會拚不過賴清德了。

對在野來說，9月可能是整合的最後期限，若各方主事者能達成共識，在9月中旬能夠共推盟主（沒人要當副的就不用強求），或是辦理類初選讓民調最強者勝出，那麼在最後3個月的時間內，還有與賴清德一拚的可能。否則照目前柯文哲「郭柯配不是選項」、侯友宜「打死不退」與郭台銘「民意大於黨意」繼續三方僵持下去，只會把反對民進黨的氣勢耗損殆盡。遺憾的是，據說郭台銘目前的策略是9月真的進行連署，然後到11月再決定是否正式登記參選。若果真如此，到那時下架民進黨是否還會是主流民意，可就難說得很了。