備受爭議嘅日本福島第一核電站核污水排海計劃，據悉最快本月下旬至下月上旬實施。2011年福島核事故後，外界不但懷疑福島魚產品安全，連農產品亦被波及，重挫當地經濟，不少農民破產或靠銀行借貸捱過來。然而，經過十多年辛苦努力才重拾人們對福島魚農產品嘅信心，如今政府卻不顧反對聲音，一意孤行要把核污水排放海洋，福島漁民直指這如同自殺！

日本把核污水稱作「處理水」，卻難以令國內外民眾感到安全。中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站日前發布工作文件，批評日本沒有證明核污水排海決定嘅正當合法性、淨化裝置嘅長期有效性和可靠性。有關文件指日本政府曾討論地層注入、海洋排放、蒸氣排放、氫氣排放、地下掩埋嘅處置方案，之不過未有充分論證所有可能嘅處置方案，執意選擇經濟代價最小嘅排海方案。

福島核污水含有60多種放射性核素，好多核素尚無有效處理技術，部分長壽命核素可能通過生物富集效應，隨海洋生物遷徙和食物鏈，對食物安全和人類健康造成潛在風險。福島核污水來自注入熔融損毀堆芯嘅冷卻水以及滲入反應堆嘅地下水和雨水，包含熔融堆芯存在嘅放射性核素，處理難度大，如今日本卻稱之為「處理水」，並借助國際原子能機構報告指其「安全」，無視該機構嘅結論有其局限性。而中方亦提到東京電力公司近年多次隱瞞、竄改核污水數據。

日方執意選擇經濟代價最小方案把核污水排入大海，不是太自私嗎？中方呼籲日方「為了保護全人類賴以生存的唯一星球、人類的生命健康」，履行國際道義責任和國際法義務，停止強推核污水排海計劃。冀日本為全人類福祉着想，煞停有關惡行！