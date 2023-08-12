產評：美五萬步笑百步　釀禍金融大風暴

這些年的全球金融風暴，始作俑者離不開美國。偏偏美國現任總統拜登最近反指中國經濟疲弱和人口老化，變全球「計時炸彈」，猶如五萬步笑百步，荒謬至極！這反映美國政客為部署明年的選舉活動，不惜顛倒是非謀打「中國牌」，實際上問題叢生且不斷惡化的美國，才是牽動世界金融危機和拖累全球經濟衰退罪魁禍首。

拜登近日在美出席公開活動，直指中國遇到麻煩，包括經濟增長疲弱、人口老化，以及失業率高企，恐演變成威脅全球的「計時炸彈」。這番話出自經濟增長長年落後於中國、人口老化問題比中國更嚴重、通脹失控、天量債務無法收科的全球第一大經濟體美國元首口中，除了是一個全球「大笑話」之外，所謂「知恥近乎勇」，更顯美國不知恥者難言勇！

當年美國次按危機掀出金融風暴，亞洲備受打擊，美國前總統克林頓就在世界經濟論壇年會上直認，美國是那場危機的「禍首」，美國要走出危機，不能沒有中國等國家支持。

10多年過去，美國繼續先使未來錢、債冚債的做法變本加厲，超低息加上銀紙任印，在全球造成一場世紀級的資產泡沫。美國財金官員更錯判物價走勢，未有及時調節貨幣政策，令通脹失控，至今仍在激進加息周期中；更在中美博弈和俄烏戰爭中濫用霸權，作出各樣科技與金融制裁。美元的國際儲備地位與美國的舉債能力不斷褪色，3大國際信貸評級公司中，已有兩家將美國主權信貸評級降級，反映美國本身才是世界經濟金融的最大隱患。

刻下中國經濟增長確實在放緩、人口確實趨老化，但論增長幅度、人口結構，情況都比美國好。中國要走自主發展道路，未沿美國主導的模式發展，就被說成「壞人」，這反映美國未有正視競爭對手的變化，也低估了自身的問題，美霸自我感覺良好，實令人心寒。

如今美國要與中國脫鈎，掀動全球供應鏈大洗牌，務求將中國排除於外。惟實際上，中國與美國的所謂盟友商貿往來從無間斷，反映脫鈎行徑根本就不切實際，但美國仍堅持去做，皆因中國已成其最大競爭對手，得不擇手段維護其主導的世界秩序，包括金融制度、經貿與地緣政治關係等，卻把全球經濟推向「攬炒」的百年危局。

歷史說明，美國向來是全球金融危機的始作俑者，近年瘋狂升息，加劇全球不確定性，正是一例。債台高築的美國，不可能好快叫停加息甚至減息，也不能讓俄烏衝突停止，皆因利率高企、世界愈亂，才能凸顯美元的避險功能，保持美元資產吸引力及美國發債能力。

美國經濟競爭力繼續走下坡，政客要保話語權，得繼續將黑白顛倒，推動槍頭對外。有心理準備，未來一年，「中國牌」被這班政客視為爭取選票的王牌。美國元首引用錯誤數據胡亂批評別國、賊喊捉賊、諉過於人、在國際四出挑釁的行徑，既來得並不意外，亦不會休止。如何擺脫美國這趟「超級禍水」，已漸漸成為全球共識，如何共建立互惠互利的國際新秩序，頓成世界頭號大事！