美國立國200多年，靠資本擴張、全球打仗取得世界霸主地位。第二次世界大戰後，它又挑起和親自動手搞了200多場軍事衝突和戰爭。美蘇冷戰時，美國在全球的軍事基地有數千個，現在還有800多個。

美國要在全球各地打仗和建立軍事基地，一是為了維持霸權，方便隨時打擊對手；二是為了「保護本土」，不讓戰火燒到家鄉，力阻別國軍事力量接近本土。200多年來，美國達到了這個目的，這令它更加肆無忌憚，驕橫不可一世。

不過，在當今百年大變局中，事情有了「歷史性的變化」。中國和俄羅斯海軍11艘艦船編隊，最近抵近了美國「本土」阿拉斯加的國際海域，大搖大擺的來，大搖大擺的去。美國驚呼，這是立國200多年來從未有過的！中俄軍艦已經進入「美國的第一島鏈」！不久前，中俄海軍多艘艦艇在日本海巡航，出津輕海峽，入西太平洋，駛向東北方白令海峽的阿留申群島，出現在美國視為護衞本土的「最後前沿」。

北從阿留申群島，南至夏威夷群島，是山姆大叔規劃的對付中國的第三島鏈。現在中俄海軍反轉乾坤，把美國對付中國的第三島鏈變成「威脅」美國的第一島鏈，向美國展示了中俄「不封頂」戰略合作的實際力量，太平洋再不是美國稱王稱霸的地方，中俄海軍可以在美國的家門口「自由航行」，「只許州官放火，不許百姓點燈」的霸道邏輯被打破了。

長期以來，美國之所以稱王稱霸，肆無忌憚，原因之一是全世界沒有一個國家可以把戰火燒到美國本土。戰略核武器可以打到美國的本土，但是在核威懾「同歸於盡」下，核大戰的機會極低，美國的「本土安全」能夠保障。然而，現在中俄的常規武器、海空力量可以直接威脅美國本土了，美國再不能只摧毀別人的家園、自己家園不被戰火荼毒了。

這一頁要翻過去了，美國的霸權氣燄還能那麼囂張嗎？