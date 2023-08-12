俄烏戰爭膠着，局勢眾說紛紜。外媒聲稱，中國出席沙特阿拉伯主辦的和平峰會，是「放棄」俄羅斯，因為知道俄方不可能獲勝；又指，烏國總統澤連斯基有意放棄爭取克里米亞控制權，換取俄國撤出烏東及和談。其實，中國畀面沙特出席和平峰會後，隨即與俄羅斯通電話交代，顯見當中並無所謂「放棄」俄羅斯；至於澤連斯基提出的十點和談要求，包括俄羅斯須撤出烏東佔領區，肯定不可能為俄方所接受。

但各方都想和談，這是顯而易見，最大原因，是美國為首的北約，對源源不絕軍援烏克蘭已感到疲倦和厭惡，英國防長早前揚言，烏克蘭應該感恩，而不是把他們當成「亞馬遜」；至於美國承諾提供F16戰機，至今連影子都沒有。美國總統拜登近日動用「總統撥款權」，向台灣提供3.45億美元軍援後，烏克蘭更是打翻醋罈，直言這筆錢挪用了援烏資金。

戰爭是燒銀紙玩意，烏克蘭一直靠美西方提供金錢和軍備捱到今日，但長貧難顧，尤其美歐經濟不景，不可能無止境陪烏克蘭耗下去。更須指出，俄羅斯向來擅打持久戰，例如列寧格勒圍城戰打了800多天；莫斯科保衞戰亦打了數月。烏克蘭師老兵疲，徵兵已徵無可徵，美媒甚至引述消息，指烏克蘭所謂的大反攻，連俄軍第一道防線都無法突破，澤連斯基一味索要武器，已令華府感到不耐煩和對戰果悲觀。

既然俄烏雙方都無法取勝，同時又不願投降，最好做法是就地停戰，承認俄羅斯在烏佔領區為該國領土，而烏克蘭則加入北約換取保護，這是兩相平衡的最好辦法。美國現在最矛盾，一來逾半民意不支持這場戰爭，二來財政黑洞欲壑難填，三來就此放過俄國又不甘心。