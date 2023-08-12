英國為節省開支，首次將尋求庇護者安置到躉船改裝的住宿船，做法遭到關注組織批評危險和不人道。英國人出名幽默，要麼想方設法將難民攆往盧旺達，要麼讓尋求庇護者宅在渡船上，連踢開包袱也不忘維繫其紳士形象，足證英國人的幽默。

雖然有說法指，相比起安排尋求庇護者入住酒店，英國政府此舉能省下的錢相當有限，平均每人每天僅節省折合約92港元而已，尚未計住宿船的檢查、維修等費用。問題是，小數怕長計，英國政府正值莫財，目前獲安排入住酒店的尋求庇護者約有51,000人，去年酒店住宿成本已升至19億英鎊，若「宅渡船」妙計能全面實行，那麼每年可以節省的金額便非小數目。

關於外界以「浮動監獄」來形容住宿船，指這是對逃避恐襲、衝突及迫害的人來說，完全是恥辱；英國消防隊工會亦警告，躉船改裝成的住宿船，逃生出口狹窄，加上可能有人滿之患，引起安全隱憂。當英國人要硬銷將難民送到盧旺達的奇異政策，身為首相的辛偉誠與約翰遜不惜將1994年才發生過滅絕大屠殺之地，稱為「安全的國家」、「充滿活力的國家」。試問誰會這麼不長眼睛，仍然以為那些外表紳士之流，會關心尋求庇護者的身心靈健康？

內政部也把重點說出來了，強調相關安排向外界發出的主要訊息是，英國為尋求庇護者提供的住宿，是正規而不是奢侈。新措施之目的除了要向計劃偷渡赴英者發出強烈信號：請閣下在規劃行程時，亦應一併考慮此一改動。與此同時，亦向正飽受高通脹煎熬的英國民眾申明：辛偉誠政府有為納稅人荷包着想，下次投票時，請不妨在決定票投工黨前，再考慮一下保守黨。沒錯，誰會以為政客的難民政策是為了難民，而非取悅選民？