日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪台，除了會晤蔡英文、賴清德，幫美國爸爸鼓吹台灣武裝論外，還特地到五指山去弔唁李登輝，並說1966年他曾隨同外祖父吉田茂來台謁見過蔣介石，這讓他印象深刻，刻意凸顯自己和台灣頗有淵源。既然如此，那我就要問，如果麻生太郎連李登輝都去祭拜，那豈非更應該去祭拜兩蔣呢？

李登輝雖然和日本關係很好，甚至根本認為自己是日本人，但李登輝帶給日本甚麼實質利益？事實是傾向台灣獨立的李登輝，一直以來推動的戰略，就是拉攏日本與美國介入台海問題，以實現台灣獨立。也就是說，當今日本最害怕捲入台海戰爭，可這個尷尬狀態就是李登輝一手促成的結果。反觀蔣介石在抗日戰爭後採取所謂「以德報怨」政策，沒有要日本負擔天文數字的賠償，也沒有對日本人在戰爭期間犯下的滔天罪行深究，雖然這有當時國際局勢的不得已，但畢竟因為如此，讓日本擺脫了沉重的枷鎖，很快就從戰爭中復甦過來。可說日本戰後的迅速繁榮，蔣介石也推了一把，所以早年很多日本人都對蔣介石感激涕零，這其中就包括了吉田茂。

到了今天，麻生太郎卻不拜讓日本脫離戰敗深淵的蔣介石，而去拜給日本帶來麻煩的李登輝，豈不令人唏噓？但對麻生太郎這種日本右翼頑固分子來說，日本的戰敗是不能提起的恥辱，更重要的是他此行的真正目的，就是要配合美國戰略，讓台灣加強武裝，要求台灣人民為台海戰爭當人肉盾牌做好準備。然而，麻生太郎卻絕口不提戰爭一旦爆發，日本是否會介入，而是詢問台灣如何保障日本在台僑民的安全？如果傻到去相信麻生太郎真對台灣關切備至，就只能說是自作多情了。