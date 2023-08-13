娛圈單打：絕世網紅真瘋狂　死而復生為呃Like

為咗呃Like可以去到幾盡？加拿大華裔網紅Lil Tay 9歲開始拍片炫富，曾拿着磚頭咁厚的美金揚言：「我個廁所比你交嘅屋租更貴」、「我係呢個世紀最有錢嘅年輕人」、「架法拉利我啱啱買嘅」，令人側目。日前驚傳她步其胞兄後塵離奇逝世，終年14歲，但冇兩日旋即翻生，在網上留言「我仲未死」，再次成功搶佔全世界眼球。

Lil Tay貴為炫富界KOL，在網上的生活極盡奢華，曾直認「我就係要向你哋班死窮鬼晒命」，過火言論惹來網民狂轟，後來更遭揭穿一切都是謊言。原來她並非有錢女，其母任職地產經紀，豪宅只是待租房子，跑車亦是媽媽上司的，背後更有團隊操作，利用出位言論融入當地KOL界，賺錢賺人氣，IG高峰期坐擁323萬粉絲。

隨着真身被揭穿，她打回原形，IG被清空，只能隨生父返回加拿大避世。今次忽傳死訊，成功令其IG一夜漲粉30萬！於是又令人質疑一切都是商業操作。Lil Tay發聲明指自己與哥哥仍然在生，IG被黑客入侵才會誤傳死訊。嗯嗯，孰真孰假，自行判斷好了，但連「死過翻生」都玩埋，只會搞到誠信破產，日後講乜都冇人信，狼來了的故事，大家很清楚。

韓劇《絕世KOL》披露了網紅世界如何操作，背後有專業團隊操控，每個Po都經過精心計算，愈多粉絲追隨，商業價值愈大。只能說，這是瘋狂的年代，這是虛假的年代。正常人以為對網絡世界不用太認真，但網中人卻認為這是比性命更要認真經營的世界！