歐洲和美國大致上同種、同宗教、同類型文字、同社會制度和文化發展史，構成了一個「西方世界」、「西方文明」。他們之間也有數不清的恩怨、差別和尖銳複雜的矛盾鬥爭，為了爭奪資源、市場、霸權、生存空間，千百年來打得你死我活，引發兩次世界大戰。

不過，對於東方、對於中國，他們卻可以視為理所應當共同欺辱、掠奪、瓜分的對象，是比他們低一等的文明異類；有起事來，他們往往會本能地採取一致行動。當然，他們之間有利益轇轕，對華關係深淺不同，一致行動大方向下也有差別。

中國對此逐漸清楚，清末開始就有對西方的「以夷制夷」之說。以當時的中國貧弱和被西方列強控制的情況，「以夷制夷」是不可能的；結果是列強在中國土地上互相爭奪、打仗，讓中國各方勢力、軍閥給他們當代理人，讓中國人互相殘殺，山河破碎，列強獲利。中國革命經過浴血奮戰，把西方列強、帝國主義全部趕出中國，使西方世界再次集結，對新中國「同仇敵愾」，在美國領導下打韓戰，軍事經濟封鎖、包圍中國，夢想重溫瓜分中國舊夢，然而美國西方舊夢難圓。中國改革開放，頂住了蘇聯被「和平演變」解體的洪水滔天般的衝擊，中國崛起，成為世界第二大經濟體，是世界第一貿易大國、第一製造業大國，美國成了中國最大的債務國，中國成了美國最大債主，傲慢成性的山姆大叔哪裏受得了？

受不了就要想辦法打壓、遏制、圍堵、擊垮中國，就要聯手歐盟一起幹。他們出盡「孤立中國」、「打貿易戰」、和中國「脫鈎」、切斷「產業鏈」、「制裁中國高科技產業」等打壓手段，以為就可以達到目的。不料，所有這一切都行不通，都是雙刃劍，美國西方未見其利，先受其害，歐洲首先「頂唔順」，將脫鈎改為「去風險」。

去甚麼風險呢？要真去風險，不是和中國交往去風險，而是要「去」跟着美國反華之風險！