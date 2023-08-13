拜登簽署行政命令禁止美國資金投資中國敏感技術，包括半導體和微電子、量子訊息技術，以及某些人工智能系統，預計明年實施。此行政禁令醞釀多時，數月前已在放風，現在終於落實，外界一點也不意外。但奇就奇在，美國半導體大戶似乎沒有將禁令放在心上，英特爾近日在深圳設立並啟動「科技創新中心」，聚焦人工智能（AI）、晶片應用開發、數碼化發展等，恰恰就是拜登所針對的領域。

商家無寶不落，英特爾之所以在深圳設廠投資，當然是因為當地的成本、人力、物流、技術、市場，統統具有競爭力，以及能提供便利。英特爾副總裁、中國區公司事務總經理周兵曾經指出，在數碼經濟發展，特別在應用層面，深圳引領全球。正所謂，利之所在，雖千仞之山無所不上；深源之下，無所不入焉。這句古語正好說明一切。

事實上，早前美國三大半導體巨頭曾到訪白宮，游說拜登政府別收緊對華銷售先進晶片和出口半導體製造設備的限制，但隨着更嚴厲的行政命令落實，三巨頭游說失敗已是寫在牆上。偏偏英特爾對華投資不減反增，而且更是集中投資在「敏感技術」人工智能方面，是否意味白宮在強硬姿態背後，其實仍容許美企存在一些彈性，讓他們在灰色地帶游走？

此次行政命令，最針對的是應用在軍事方面的敏感技術，意味民用可能不受影響，這也是英特爾加大對華投資的最大原因。當然，以美國今時今日逢中必反的政治氛圍下，許多事情已無道理可言，今日可以說只針對軍事用途，明日也可對任何技術上綱上線。但說到底，中國市場巨大，美企生存也要兼顧，在沒有另一個市場足以取代中國之際，白宮有時候也只能睜一眼閉一眼。