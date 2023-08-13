最近南海衝突升溫，大陸海警船對試圖向仁愛礁運送建材的菲律賓船艦發射水炮警告，而包括海警與海軍多達10艘船艦也圍繞在仁愛礁四周，對菲方形成壓力。西方媒體認為這是大陸在試探美菲共同防禦的底線，看看美國究竟要在南海做到甚麼地步。但我要問的是，到底是大陸在試探美國？還是美國在試探大陸？

近年大陸為了解決南海爭端，提出「南海行為準則」，並逐一獲得周邊國家認可，僅剩下菲律賓尚未同意。就在這個時刻，美國卻加大了在南海的行動，不僅屢屢進行所謂「自由航行」任務，還唆使菲國在仁愛礁加強建設，顯然不樂見「南海行為準則」實現。理由很簡單，因為一旦南海諸國彼此有了行為默契，爭端就會平息，美國就再也沒有從中攪局、製造區域對抗的藉口。

試想，菲律賓是個缺乏海上武裝的國家，光是目前圍繞在仁愛礁的10艘大陸船艦，就已比菲律賓整體海上力量都要強大得多，菲律賓又不是傻瓜，怎會蠢到認為自己有能力抗衡？這完全是美國不斷慫恿所致。而大陸也洞悉了美國的企圖，所以採取了強硬的對抗，就看美國是否真的會如它向菲律賓保證的，會派遣海警船艦幫助菲律賓對抗大陸。

另一方面，台灣忽然大興土木浚深太平島港口，修繕跑道周邊設施。台灣過去由於不想在南海引起衝突，所以對太平島一直低調處理，連駐守的軍隊都換成了海巡人員，就是為了避免周邊國家側目。現在卻堂而皇之的加強建設，其目的當然也不是為了自身的戰略需求，而是為了配合美國在南海的動作，提供備案與奧援。所以在南海到處試探的，不是大陸而是美國，只有不斷製造矛盾衝突，才符合美國的核心利益。