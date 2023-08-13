俄烏戰事去到呢一刻，漸見誰負誰勝。一如老朽所說，烏克蘭總統澤連斯基只懂做「丐幫幫主」，一味伸手，可惜長貧難顧，打仗每發一顆炮彈、每消耗一架無人機，都係在燒銀紙！到如今，美國連陳年舊貨集束彈都挖出來助烏，而美國開咗綠燈准西方國家提供F16戰機予烏國，但至今連紙飛機都未見，也就難怪「丐幫幫主」有怨言，更有得賴「大反攻」之所以緩慢，係因為冇制空權！

俄羅斯於強人普京領導下，反攻能力強勁，而烏克蘭且戰且等軍援，已經輸咗一截，更何況俄國至叻打持久戰，烏克蘭打到依家，可謂師老兵疲。呢，最新消息指澤連斯基宣布開除所有地區徵兵中心嘅負責人，理由係佢哋有貪污嫌疑。一節見則百節知，烏國彈盡兵絕，西方支援若未及時送到，睇怕捱唔得幾耐！之前，俄羅斯首都莫斯科以及從烏克蘭吞併嘅克里米亞半島，分別遭無人機攻擊，戲子總統喜不自勝，連忙聲稱「戰火燒回俄羅斯領土」，形容這是不可避免並且絕對公平；這不正是「上天要佢滅亡，必先使其瘋狂」嘅寫照嗎？

反觀俄羅斯，普京依然不動如山，沉着應對，而且好多嘢你估佢唔到！先前老朽指俄羅斯備受美西方制裁，經濟一定苦過金葉菊，然而普京宣布俄方將向非洲6國分別免費供應2.5萬至5萬噸糧食，包埋運輸。如今，更令人估唔到嘅係，俄烏戰事以來，西方國家切斷與俄國聯繫，莫斯科嘅太空計劃亦被波及，原本歐洲太空總署與俄國合作測試導航機計劃也要取消，可是，俄羅斯搭載無人登月器「月球25號」嘅聯盟號運載火箭，日前從東方航天發射場升空，勢成為第一個登陸月球南極國家！咁惡劣嘅環境下仲謀劃與美中太空爭霸，估到嗎？