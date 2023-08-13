美國總統拜登日前正式簽署一項行政命令，禁止私募股權和風險投資公司等對半導體和微電子、量子訊息技術，以及某些人工智能系統等3個領域的中國企業進行投資。美方表示，這是防止美國的資本和專業知識被用來加速發展可能威脅美國國家安全的技術。有意見認為，這是美國封殺中國科技發展史無前例的辣招，新冷戰再度升級；但也有相反意見認為，其實美國商界對此項行政命令頗有微言，認為傷敵或有一千，但自損不止八百，所以該行政命令是明年才正式生效。

美國霸權這些所謂「去風險化」的操作，不論其根本目的和實際影響如何，可以肯定的是，美方無所不用其極打壓中國發展以維持其霸權地位，其圖謀注定以失敗告終，更某程度揭示美國故步自封的衰落大勢。筆者斷言，10年後我們很可能要「多謝」拜登加速了中國的改革和科技發展。中國人是一個被困難逼出來的民族，壓力愈大，我們的能力愈強。回望過去5年，美國以傾國之力打壓華為，由各種的禁令到逮捕孟晚舟，雖然令華為在手機市場發展受到一些阻力，但在其他領域繼續高歌猛進。2023年上半年，該企業銷售收入3,109億元人民幣，按年增長3.1%，純利率達15%；上半年純利高達466億元人民幣，按年增長2.09倍。

技術方面，半導體封裝技術最近取得突破，為中國晶片的製造打開缺口。另一個例子是太空站，美國有專門的法律禁止中國參與美國任何的太空項目，結果大家都看到了，它迫使中國自行研製天宮太空站，到2030年國際太空站退役時，中國很可能會成為全球唯一擁有太空站的國家。

美方這次禁令背後的邏輯，是防止中國「偷師」和美國資金「資敵」。這話放在10年前或許有點道理，正如當年蘋果和特斯拉在中國設廠，為美資帶來豐厚利潤，同時某程度上加速了中國手機和電動車的產業升級，這就是中國以市場換技術的策略。但時至今日，中美在科技領域已是叮噹馬頭，甚至在很多的生產和應用領域，中國有機會領先美國，不存在誰向誰偷師的問題。在前緣科研方面，世界科研權威自然指數（Nature index）指出，2022年中國在重要科學文獻的貢獻份額為19,373份，超越美國的17,610份，成為世界第一。我們深信，科學是第一生產力，近年世界經濟出現停滯，其中一個原因是科技應用欠缺根本性的突破，中國科學力量厚積薄發，國際合作則互惠共贏，美國所謂去風險化，由排斥中國科學家到這次禁令，反會成為美國科技發展的阻力。

誠然，近期中國經濟增長面對一些阻力，動能未如坊間年初的期待，但經濟基調仍然良好，特別是居民的總存款達到歷史新高。如何激化市場信心，促進消費，引導資金支持創科投資發展，是高質量發展的根本要求。