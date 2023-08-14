正論：旅客需求早變改　故步自封怎招財

時代不斷變遷，人們的需求也隨之改變；跟不上變遷的步伐，終歸會被時代所淘汰。以香港為例，經歷3年疫劫後，本港百廢待興；中港恢復通關已有半年多，港府一直試圖通過推動旅遊業復甦，帶動本港整體經濟發展；奈何官員未能準確掌握旅客心態上的轉變，只懂得以舊思維迎接新挑戰，虛耗公帑舉辦一場又一場活動，吸引力卻欠奉，訪港旅客至今尚未恢復疫前水平。倘若港府繼續因循守舊、故步自封，香港早晚會被淘汰。

早前受疫情封關影響，人們渴望旅遊、追求自由的心，一直受到壓抑；至今年初疫情緩和，世界各國陸續開關，各大旅遊城市皆迎來期待已久的旅客潮，享受旅客的「報復式消費」。唯獨本港，遲遲未放寬防疫措施，以致錯過了第一波旅客潮。在各界千呼萬喚後，港府才放寬防疫措施，也迎來中港通關，惟訪港旅客人數增速緩慢。踏入下半年，訪港旅客人數增長才逐漸加快，上月達到約360萬人次，按月上升超過30%，其中以內地及東南亞市場恢復較快。看似邁向復甦，惟事實上，內地旅客人數目前僅恢復至約疫前70%，與各界期望依然有頗大落差。

訪港旅客人數不及疫前，與旅客消費習慣不無關係。旅發局最新調查顯示，以購物作為主要來港目的內地旅客比例，較疫前下降；不少年輕旅客願意來港旅遊，目的是為了參與文化、藝術和展覽活動，或觀賞大型演唱會等，反映旅客開始重視產品和服務的特色、創意、質素及體驗。消費習慣的改變，與互聯網經濟崛起，網購、代購大行其道脫不了關係；惟習慣改變後，旅客更重視特色，讓本港的處境變得難堪。

眾所周知，本港寸金尺土、租金昂貴，扼殺特色小店的生存空間；加上長達3年的疫劫，就連老字號也挺不過來，紛紛倒閉，惟有連鎖大型企業勉強支撐。如今，本港各大商場的店舖可謂是千篇一律，多為跨國連鎖商店，毫無特色可言，別說是旅客，甚至連市民也提不起興趣。另一方面，本港在文化保育乃至綠色旅遊上發展落後，籌劃已久的西九文化區尚未竣工，部分工程甚至未開建，資金已瀕臨見底。面對如此困境，本港又憑甚麼吸引旅客前來呢？

內地旅客來港意欲不大，北上消費的本港年輕人倒是愈來愈多；三五知己下班後北上過關飲酒聚餐，漸漸成為年輕人生活常態；有見及此，官員提出要搞活搞旺香港夜市，雖說是後知後覺，但總算是亡羊補牢。不過，當局明顯忽略了現時本港治安不靖、罪惡橫行，才是推動夜市復甦的最大障礙。黑幫、假難民、南亞兵團等治安毒瘤遍布全港，入夜後尤為猖狂，毒品、傷人、搶劫、風化等罪案無日無之，本港早已淪為遠近馳名的「國際大刀會」，連市民也被嚇怕，下班後急急腳回家，又如何吸引旅客呢？

推動旅業復甦固然重要，但港府也不應依賴內地旅客打救，只有搞好自身經濟及產業轉型，方有出路。奈何港府光說不練，例如樓市死翹翹也不願撤辣，本港前景實難有希望。