在中國與美國全方位博弈和有可能發生台海戰爭問題上，日本扮演極為重要的角色，扮演協助美台和中國打仗的角色。在整個印太戰略的執行中，日本也有最強的力量，包括軍事力量對中國造成威脅和傷害。因此，日本現在很狂，很把自己當回事。

最近，日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎，跑到台灣參加蔡英文當局主辦的「凱達格蘭論壇：2023印太安全對話」，公然叫囂確保區域和平穩定對日本是攸關生死存亡的課題，叫囂台灣、日本、美國必須發揮強大阻嚇力，必須有打仗的心理準備。

日本前首相安倍晉三曾叫嚷「台灣有事就是日本有事」，擺出干預中國內政的架勢，但沒有講明「干預」的內容和手段。麻生太郎比安倍明確得多、大膽得多、狂妄得多，敢講要用軍事手段，通過打仗干預中國內政；他聲稱「萬一的時候我們會動用武力防守台灣」，還說「為了維護台灣海峽安全我們有可能動用武力」。

二次大戰以來，日本還沒有一個不知死活的前首相這樣對華叫囂戰爭，麻生太郎這麼狂，不只是他個人發瘋發癲，而是在美國指使下，整個日本政府已經被綁上了準備和中國開仗的戰車，因此麻生太郎的叫囂並非「得把口」。最近日本防衞省宣布，把明年度的國防費用預算提升至創歷史新高的7萬億日圓（約3,800億港元），預算包括採購摧毀他國境內導彈基地的長程導彈，以及建造神盾系統搭載艦、加強防空能力、擴大無人機運用、太空和網絡戰應對、確保彈藥等等。

麻生跑到台灣叫囂和大陸打仗，解放軍當然就不客氣，要給他當頭棒喝。那日，解放軍各型戰機包括轟炸機、預警機等25架次和5艘軍艦出動，再次對台灣執行「聯合戰備警巡」。現在的情況是，大陸對美日台各色人物的戰爭叫囂已經習以為常，美日台對大陸的戰備警巡也習以為常，雙方似乎都在靜待開打那天！