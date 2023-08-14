菲律賓最近不斷在南海挑釁，將小小仁愛礁鬧成國際事件，明眼人都知道是美國在背後搞鬼，企圖重演多年前國際仲裁的一幕，一來挑動南海爭端，二來試探中方底線。只是時移世易，當年中國擺出不惜一戰的強硬姿態，美菲不敢輕舉妄動，現在更休想在南海佔到任何便宜。

2016年南海仲裁案後，美國為了給菲律賓撐腰，派出兩支航母戰鬥群闖入南海，中國則針鋒相對派出近百艘艦艇和數十架戰機，在南海進行大規模軍演，雙方對峙了數天，美艦最後不得不灰溜溜撤走。坦白說，當時中國海空軍實力明顯不如美國，導彈陣容也未完善，如果雙方在南海爆發軍事衝突，中方實在沒有把握取勝。有網友說，這是韓戰後中美最接近戰爭邊緣的一次，也是美國有可能戰勝中國的最後一次機會。這種說法不是沒有道理，經過這幾年快速發展，中國整體軍力今非昔比，美軍航母已無法再自出自入，更遑論要戰勝解放軍。起碼在中國家門口，美軍已沒有多少優勢可言。

有外媒報道，中國火箭軍近日在西北訓練場發射一枚東風27高超音速導彈，以15馬赫的速度擊中南海一艘快速移動的靶船。美軍印太司令收到情報後，據說在辦公室愣了30分鐘，才神色凝重走出來。姑勿論此消息是真是假，中國高超音速導彈發展迅速，陣容龐大，威力驚人，這是不爭的事實。更何況中國不像美國那樣喜歡炫耀武力，軍事實力高深莫測，也許還有部分秘密武器不為外界所知。美軍一向欺軟怕硬，在摸不清對方虛實下豈敢造次。

顯而易見，美國唆擺菲律賓鬧事，無非想製造亂局，破壞南海和平安寧，離間中國與東盟之間的關係。最不可思議的是，其他東盟國家都知道美國不安好心，一直拒絕選邊站隊，唯獨菲律賓甘願充當美國棋子，衝在對抗中國的第一線，可見現任總統小馬可斯智商確實有問題，當然也有可能是收了美國甚麼好處。正如烏克蘭戲子總統一樣，為了自身利益充當美國傀儡，卻葬送了整個國家。

老實說，菲律賓整體實力還不如烏克蘭，竟然一再挑釁強鄰，可謂蚍蜉撼樹不自量力。馬尼拉當局無非指望美國撐腰，殊不知美國從來都是打自己算盤，不敢輕易與大國發生直接軍事衝突，更不可能為了小小仁愛礁與中國開戰，小馬可斯該醒醒了。