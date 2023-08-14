內地宣布恢復旅行社組團到日本、南韓、美國等78個國家及地區。消息一出，日韓雀躍，日本的航空、酒店、百貨業界寄望甚殷，甚至期待能重現疫情前「爆買」榮景。問題是，日韓政府近來的對華態度，加上中國人的心態轉變，舊有那首「要錢就向中國人埋手」的曲目，恐成絕唱。

日本首相岸田文雄期待訪日的中國遊客數字進一步恢復，日方已啟動接待準備工作，應付遊客激增；韓聯社引述消息報道，南韓有旅行社加強檢查酒店、購物中心、餐廳等旅遊基礎設施，並加緊錄用中文導遊。無不說明了日韓當局，外交上雖跟隨美國反華魔笛，但在旅遊收入此一龐大熱錢現金流面前，身體總是很誠實。甚至連之前特別針對來自中國的航班旅客，採取極盡侮辱性的所謂防疫措施，也好像突然失憶，南韓人要不要在頸上掛上繩牌來自我提醒呢？

當然，若說希望跟團到日韓旅遊的內地人數為「零」，那是昧於事實的，畢竟14億人口就算只有百分之一哈日戀韓，那也是逾百萬之數了。內媒報道有旅遊平台的出境遊產品搜索量增加20倍，惟亦有內地人在街訪中直言日本即將排放核污水入海，故此赴日意欲不高。不要小看內地人趨利避害的意識，之前歐美大爆疫，身在外地的留學生與華僑立即蜂擁回中國避疫。何況有旅遊業高層指出，內地旅客消費心態轉變，目前傾向前往更遠的地區作「深度遊」。日本雖然自以為脫亞入歐，但有幾多人會認為赴日旅行即是衝出亞洲？有待觀察。

或許有一點值得「欣慰」，就是美國加州及紐約市旅遊局疫後首辦中國銷售之旅，赴華招攬生意。台海一旦爆衝突，美日韓究竟誰個出兵，或者會你推我讓，但在賺取中國人熱錢上，3國確站在同一陣線。