中國外交部發言人日前就《中日和平友好條約》締結45周年回應記者提問時表示，當前中日關係處於改善發展嘅關鍵時刻，希望日方同中方一道，以紀念締約45周年為契機，重溫條約精神，恪守條約共識，維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

誠然，中日兩國締結和平友好條約，以法律形式規定中日應當堅持和平、友好、合作，為雙方交往確立永不過時、歷久彌新嘅原則和方向。之不過，日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅都放着正經事不去做，甘做美國忠犬！中國外交部希望「日方同中方一道」，恐怕只係一廂情願。

大家有目共睹，日本近年與美、英等盟友加強軍事合作，原因之一就係「害怕中國崛起」；日本內閣年初批准咗二戰結束以來最大規模嘅國防開支增長，更新國家安全政策，並視中國為日本「前所未有的戰略挑戰」。

各位，喺如此背景之下，中日友好條約締結45周年，明顯已經得個殼！事實上，中日韓曾經「走在一起」，譬如話2011年9月成立嘅「中日韓合作秘書處」，呢個機構設立嘅緣起，可以追溯到1999年11月，中日韓3國領導人在東盟10+3領導人會議期間以早餐會形式舉行會晤；作為東亞主要經濟體，3國都認為有必要開展功能性合作，解決某些具體問題。中國多年來一直係日本、南韓嘅最大貿易夥伴，之但係，喺美國嘅拉攏挑撥下，日、韓早已不顧「持久和平，普遍繁榮，共同文化」呢個「中日韓合作秘書處」官網首頁左上角嘅標語！

都說政治一日也嫌長，中日韓昔日嘅美好願景，隨着美國不斷攪局，恐怕已難回到當日嘅初心！