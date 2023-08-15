日前在維也納舉行的《不擴散核武器條約》相關會議上，美西方撮合74個國家發表聯合聲明，要求北韓放棄核武器，只有中國和俄羅斯拒絕參與聯署。很明顯，這種聲明只是一種政治姿態，沒有任何實際意義，反而起到反效果，進一步激發北韓加強核武威懾力的決心。金正恩很清楚，在美國、日本和南韓群狼環伺之下，北韓時刻面臨生存危機，若不發展核武自保，恐怕早就被吃掉了。

美西方要求北韓放棄核武的理由冠冕堂皇，甚麼遵守核不擴散協議、緩解半島緊張局勢、維護地區和世界和平等等，這些大道理沒有人說不對。但問題是，以色列不也是擁有核武嗎？為何美國不要求它放棄？還有，美國以AUKUS名義向澳洲提供核潛艇，公然違背核不擴散協議，這又該如何解釋？美國持雙重標準不奇怪，這是其一貫作風，人們早已見怪不怪，奇就奇在竟有這麼多國家默認甚至附和美式雙標，可見當今世界依然奉行叢林法則，只有強權，沒有公理，為虎作倀的國家多的是。美國自詡正義，不是因為它有多麼正確和偉大，而是因為它擁有霸權和話語權，是非對錯全由它說了算，有些國家敢怒不敢言，不服也得服。

北韓當然是例外，不管美國如何拉攏各國甚至以聯合國名義對其制裁打壓，都無法令其屈服。現在僅憑一紙所謂的聯合聲明就想迫使北韓放棄核武，更是癡人說夢。當年利比亞卡達菲政權就是誤信美國政府的承諾，以放棄研發核武來換取解除經濟制裁，結果落得個國破人亡的悲慘下場。前車之覆，後車之鑑，利比亞的教訓就在眼前，北韓豈能不引以為戒。

事實上，朝鮮半島局勢日趨緊張，恰恰是美國造成。美日韓隔三差五舉行聯合軍演，還把戰略核潛艇和轟炸機開進半島，而且承諾為南韓提供核保護傘，這不是擺明欺負和挑釁北韓嗎？面對愈來愈惡劣的國際環境，金正恩政權更不可能放棄核武，否則隨時死無葬身之地。

沒有哪個國家想打核戰，防止核擴散的道理人人都懂，但必須一視同仁，所有國家都應遵守，而不能持雙重標準。早前俄羅斯首次在白羅斯部署戰術核武，美西方大加撻伐，其實美國早就在歐洲多個國家部署和儲存大量核武器，這種「只許自己放火，不許他人點燈」的霸道邏輯，實在令人反感。