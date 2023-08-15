昨日本報刊出大漢奸黎智英在獄中的「放風」照，同日即傳來高院上訴庭判其組織非法集結罪上訴得直，撤銷控罪；參與未經批准集結罪雖維持罪成，但獲得減刑，由12個月減至9個月。同案的狐朋狗黨同獲撤控及減刑，「皆大歡喜」。

大家對這樣的判決結果感到意外嗎？老實說，一點也不，若司法不千方百計放生漢奸黎、不和國家安全對着幹才是新聞。由黎智英申請保釋一度獲國安法官批准；到聘請洋大狀打官司，律政司反對無效連連敗北；再到港府申請禁制黑暴港獨歌不被法庭接納，司法軟對抗無處不在，已是明擺着的事。港府莫奈其何，中央鞭長莫及，香港繼續成為四面透風的國安缺口，司法界居功至偉。

回歸至今，司法都為反中亂港集團提供保護傘，黎智英惡行纍纍一樣可以橫行無忌，要不是2019年黑暴一役，反對派實在太過囂張，勾結外部勢力意欲奪權，中央也不會痛下決心在港實施《港區國安法》。但正如本報不斷指出，世不患無法，而患無必行之法。國安法落入一班戴假髮的法官手上任其演繹，效果不是大打折扣，就是走樣變形，香港依然是「換湯不換藥」。

儘管社會不滿之聲一浪高於一浪，但司法界一樣頂住改革壓力，整色整水糊弄公眾、忽悠中央一番後，繼續好官我自為之。港府則礙於「司法獨立」至高無上，只能一次又一次悶聲吃下敗仗，哼都不敢哼一聲。試看今日之香江，竟是誰家之天下？答案當然依然是外部勢力代理人的天下！

明乎此，拖延多時的漢奸黎國安大案，最後會否再次上演捉放曹鬧劇，已是寫在牆上。黎智英在赤柱度假後，很快又可以重投英美懷抱，享受高床軟枕、繼續唱衰香港。