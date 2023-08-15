今年7月，中國出口總額同比下降9.2%，換作美元計算，情況更壞，跌幅高達14.5%。不少反華學者、香港「黃絲」見到這則消息，紛紛幸災樂禍，說內地出口業不濟，證明美西方國家的打壓奏效，中國經濟已經死翹翹。

我勸反華論者勿開心太早，中國出口業跌得慘烈，未必全是代表中國經濟出現問題，可能反過來，是代表美西方國家景況堪虞。讓我告訴你，同樣是計算7月份的出口數字，南韓下跌了16.5%，情況比中國更嚴重，台灣則下跌10.4%。寶島的跌幅表面上比中國大陸低，但若計及匯率因素，兩者所差，不過是五十步與百步之遙。

南韓和台灣並無受歐美國家制裁，反過來西方集團還刻意扶植韓、台，試圖取代中國。既是如此，為何南韓與台灣出口跌幅，跟中國大陸同樣嚴重？說穿了，問題不在於中、韓、台三地，而是美西方世界的經濟疲不能興。今年第二季，中國經濟增長率是6.3%，不少西方評論者旋即大肆喧嘩，說中國的增長幅度遠遜預期，但相對之下，美國第二季的經濟增長率只有2.4%，而歐洲國家更糟，歐陸的經濟火車頭德國，甚至預計全年經濟要出現負增長。

整個美西方陣營都在鬧窮，他們不是拋棄中國貨，而是根本買不起太多進口貨，因此中、韓、台三地的出口額，都在同步下跌，說不定中國貨品已是跌幅最小的一類。據美國傳媒披露，歐美表面上對華貨的需求減少了，實際上未必如是，不少進口商品仍是在中國生產，只是沒印上Made in China字樣，轉個彎運到東南亞等地，隨便加上一張包裝紙，便當作是當地出品，再輸往西方各國。哼哼！中國商人永遠頭腦靈活，歐美政府不會是他們的對手。