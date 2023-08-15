台灣副總統賴清德上周六啟程出訪邦交國巴拉圭，期間過境美國紐約並逗留一天。大陸政府多個部門如外交部、國台辦按照慣例相繼發表聲明抗議，解放軍東部戰區則在台海舉行軍事演練，對賴清德的「過境外交」還以顏色。在明年年初台灣舉行總統選舉前夕，兩岸緊張的關係恐怕都無法緩和下來。

「過境外交」可以說是台灣的一大特色。台灣當局由於與大部分國家沒有邦交關係，不能推行「元首外交」，「過境」便成為島內最高領導人前赴「無邦交國」活動的一種變通方式。這種模式不但可以避開大陸政府反制，也比較容易得到對象國批准。而賴清德這次展開7天6夜的「過境外交」，背後也有政治操作的考量。

其一，賴清德已正式代表民進黨參加明年總統大選。這次他是以總統特使身份率團往巴拉圭、出席該國新任總統就職典禮，正好可借過境美國吸引台灣獨派選民支持。其二，民進黨政府冀通過賴清德過境美國，維持與美政府高層聯繫管道，並測試美國對民進黨的支持度，為提升雙方關係作鋪墊。

美國政府明知台灣民進黨以上盤算，仍然允許賴清德過境，擺明是有意協助拉高賴清德聲勢。但北京當局也要明白，賴清德這次過境美國尚算低調，沒有重要的公開行程，也沒宣布會晤任何政要，並無明顯觸及北京的一中原則紅線。當局應繼續保持戰略定力，目前的軍演尚算相對克制。

當然，台灣問題是中國核心利益中的核心，絕無妥協退讓空間。賴清德稍後結束訪問、過境美國三藩市返台時，若有踩線行徑，北京大可考慮提高軍演規模和強度，甚至在賴清德航機回台期間「封鎖台灣」，讓其無法如期返台，以發揮威懾作用。