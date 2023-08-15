日本最近動作頻頻，無不針對中國而來。事實上，中日已難回到昔日「持久和平，普遍繁榮，共同文化」嘅初心，反而與中國背道而馳，愈來愈向美國靠近。日本媒體報道，日本政府計劃建立跨印太網絡防禦網，以應對來自中國和俄羅斯等地嘅網絡攻擊，重點向反制能力薄弱嘅太平洋島國提供支持。更不懷好意的是，日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎近日訪問台灣，並稱「立足於戰，強化威懾」，阿哥，這不是赤裸裸干涉中國內政是甚麼？其「立足於戰」殺氣騰騰，同遇刺身亡嘅前首相安倍晉三於2021年提出嘅「台灣有事就是日本有事」論不遑多讓！

呢！日本與南韓已徹底向美國投誠。日媒報道，日相岸田文雄18日於華盛頓附近嘅總統莊園大衞營舉行美日韓會談，期間將敲定未來以10年時間共同研發新型反彈道導彈，以對抗中俄和北韓推進研發高超音速武器。倘確定協議，呢次將係美日繼2017年完成共同研發增程「標準3型」反彈道導彈後第二次同類合作。高超音速武器以音速5倍或以上喺低空改變軌道飛行，音速5倍時速約6,125公里，現行雷達難以完全捕捉，導致迎擊困難。日媒稱，迎擊高超音速武器，須加強築構早期導彈偵測和追蹤態勢，日本防衞省正尋求參與美國衞星網合作。此外，日本、英國、意大利去年12月達成共同研發新一代戰機嘅協議，力爭2035年左右部署使用。

透過此趟峰會，美日韓將建立三邊安全合作嘅關鍵框架。今後，美日韓只會愈行愈近，岸田文雄政府自去年12月發布嘅「國家安保3文件」，納入並推進保有以自衞目的攻擊對手導彈發射基地嘅反擊能力。日本一直着緊研發遠程導彈，司馬昭之心，路人皆知！中國冇理由唔丟掉與日「持久和平」嘅幻想！