非洲是世界第二大洲，面積廣闊，物產資源豐富，毫無疑問是一塊寶地。然而，在外界眼中，非洲始終擺脫不了貧窮落後的印象。綜觀歷史，非洲亦曾經強大，四大古文明之一的古埃及文明，正正是發源於非洲尼羅河流域，古埃及王國強盛之時，歐洲大部分地區仍是由游牧野蠻部落所統治，何以如今的非洲，會淪落至此呢？

不得不說，與外界交流接觸，對非洲是一把雙面刃，既為非洲帶來發展機遇，同時也摧毀了非洲。事實上，並非所有非洲國家都是貧困落後的，諸如埃及和南非等，無論是在社會、經濟，甚或軍事層面上，也稱得上是雄霸一方。其中埃及的強大，甚至讓很多人忘記了它也是非洲國家之一，尤其現代埃及人大多不是黑人。不過，愈來愈多證據表明，古埃及人具備更多黑人臉容的特徵，很可能是黑人，而不是現今影視劇中的白人或阿拉伯人。何況，古埃及王朝在最強盛之時，領土一直向南延伸至如今的埃塞俄比亞，從地域上來看，古埃及人自然是黑人為主的機率較高。然而，之所以難以確認，原因是古埃及很早便與歐亞兩地人民交流接觸，加上古埃及王朝最終被波斯摧毀，就更難判斷。

話說回來，埃及長期與歐亞接觸，雖導致古文明覆滅，但也令埃及更早接受現代文明洗禮，讓埃及與世界同步發展。相對而言，其他非洲國家便沒有如此幸運，它們得到的，只有西方殖民主義長時間的掠奪與奴役，使得當地人民有一段很長時間抗拒西方文化，雖然文明程度也得到一定程度上的提升，但終歸只得其「形」，未得其「實」，以致在二戰結束、擺脫殖民統治後，很多國家只能憑着西方殖民主義留下來的遺產「食老本」，始終未有得到全面發展。

更致命的是，非洲各國在獨立後一段很長時間內，不斷發生政變、戰爭等，致令發展緩慢、甚至倒退。埃及在一段長時間內政治環境安定，發展自然相對突出；事實上，即使是發展成熟的埃及，在近年爆發一次巨大暴亂後，惡果也開始浮現；何況是其他相對落後的國家，隔三差五就一次政變，甚或種族之間爆發武裝衝突，屠殺連連、死傷枕藉；更有甚者，統治者為了防範政權被奪，所得利益統統用於購買軍火，社會經濟又該如何發展呢？相比之下，天災對非洲造成的影響，可謂毫不足道，人禍才是關鍵。

最為可憐的是，有些國家基於天然資源豐厚，在冷戰期間一度發展迅速，成為強大的國家；惟天然資源過於豐厚，也被外國所窺伺。假如只是經濟入侵、資本流入，倒也不會造成太大問題。然而，歐美往往拿民主來說事，把不聽話的國家元首打成「獨裁者」，千方百計推翻其統治。假如是暴君，被推翻也罷；倘若是有才能，卻被推翻，最終由其他利欲熏心的統治者繼位，對國家必然造成沉重打擊，所建立的一切也將被摧毀。