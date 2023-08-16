正論：港人不願生育　發展怎能持續

港府昨日公布最新人口數字，按年微升2.1%至749.8萬。當局解釋，人口增加主因是社會復常，多了港人從外國回流，以及搶人才計劃建功。然而，人口微升並不足恃，皆因本港生育率一年比一年低，現已是全球生育率最低的城市，加上人口老化加劇，社會前景充滿隱憂。

家計會公布每5年進行一次的「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」，追蹤本港已婚夫婦及同居伴侶在家庭計劃等趨勢，去年的調查結果發現，沒有子女的女性比率，較5年前增加逾倍至43.2%；有一名及兩名孩子的女性比率，各佔約四分之一，較5年前分別下跌約一成。婦女的平均實際子女數目，延續過去數十年一直下降的趨勢，由2012年1.2名，跌至2022年的0.9名。

調查結果一點也不令人意外，也跟聯合國最新公布的《2023年世界人口狀況》，香港生育率全球最低，每名婦女平均只生育0.8名子女的結果相近。事實上，生育率下降是全世界共同面對的問題，不是香港獨有，但香港出生率比南韓、新加坡、澳門還要低，人們便不禁要問，何解？難道香港的生活環境連澳門也比不上？

生兒育女責任巨大，跟數十年前「天生天養」觀念大相逕庭，孩子要贏在起跑線，供書教學必須精心規劃，少一點財力、心力都做不到，這顯然是「少子化」以至「無子化」的重要原因。再者，香港百物騰貴，不僅上樓難，即使上到樓，人均居住面積亦僅有100多平方呎，落後於其他發達城市。當住所「豆腐膶」這麼小，家庭環境擠迫，想「生多個」自然也不容易。更不必說，香港男少女多，而且女性在職場地位提升，不少女性傾向遲婚或不婚，同樣對生育率造成打擊。

當然，如果政府有完整人口政策，有重視生育率不足所帶來的社會問題，提供更多刺激生育優惠，香港的情況或許不會這麼難堪。可惜事與願違，相關政策局高官早前還侃侃而談，聲稱生育是個人意願，政府不宜干預，與內地鼓勵生育背道而馳。正是港官長期無為而治，萬大事均以「積極不干預」為擋箭牌，為官一任，夠鐘就走，以致一事無成。單靠《財政預算案》提高子女免稅額鼓勵生育，零敲碎打，力度不足，只是聊勝於無。

其實，不少團體或議員都留意到問題的嚴重性，也有提出建議，例如增加外傭開支扣稅額、增加託兒設施等，但港府意見接受，態度照舊，一味以引入外勞作為補充人口的不二法門，卻不願意切實推出鼓勵生育措施，以及制訂長遠人口政策。沒有政策，沒有目標，沒有動力，香港當然是不斷蹉跎，競爭力跌跌不休。

必須指出，香港預計在2050年將會成為全球人口老化程度最高的城市，逾四成人口達到或超過65歲。一方面是年輕人拒絕生育，另一方面是老年人急劇增加，社福醫療開支有增無減。港官猶自我感覺良好，一味好整以暇，漫不經心，香港前景危矣！