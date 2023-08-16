中國經濟近期蒙上重重陰影，房地產接連爆雷。從恒大到碧桂園，接着燒到中國資產管理公司龍頭「中植系」旗下中融信託，最新則是國企背景內房遠洋集團，未能按發行人要求於寬限期前，即8月13日或之前支付票據利息2,094萬美元而導致違約停牌。連帶滬港深股市皆十分低迷，本港大型發展商近日以七折劈價賣樓套現，更加深人們對前景的疑慮。

屋漏偏逢連夜雨。內地上月主要經濟數據全部差過市場預期，社會消費品零售總額連續第3個月增速減慢，上月按年增長2.5%，是自去年12月以來最低。全國房地產開發投資持續疲弱，下跌8.5%。此前公布的中國出口連續3個月下降，進口更連續5個月下降。美國財長耶倫表明，中國經濟放緩或波及美國。

種種不利數據導致市場信心尋底，外媒更言之鑿鑿形容為「中國版雷曼風暴」正在形成。是耶非耶？中國經濟有隱憂是實情，中央近年禁止「炒房」投資，業主向銀行貸款受到限制，因此各房地產企業紛紛轉向「中植系」旗下中融信託公司進行融資。外界最擔心造成骨牌效應，輿論不斷要求中央出手挽救碧桂園等企業。

當然，美國此時最為幸災樂禍，不過在全球一體化之下，中國有事，全世界也會有事，美國絕對不能笑太久，要是中國真的發生雷曼風暴翻版，美國一定受災。更何況美國金融體系同樣不堪一擊，早前已有多間地方銀行倒閉；美債高築、國家治理惡劣，更遭評級機構降低信用評級。五十步笑百步，只會貽笑大方。基於中國體制不透明，外界往往霧裏看花。但唯一可以肯定的是，港府必須自己爭氣，不能再如以往那樣飯來張口，事事旨意阿爺打救。