南韓前總統文在寅批評，早前於全羅北道舉行的世界童軍大露營問題多多，令人民尷尬。總統辦公室發言人不點名反擊，指有人不知羞恥。尹錫悅政府不但辦事能力令人搖頭，亦未能好好反省，盡得「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」心法。

韓聯社報道，尹錫悅周一在龍山總統府主持會議，以「順利結束」來形容負評如潮的童軍大露營活動。諷刺的是，就在會議舉行前一天，韓媒引述政府官員透露，當局將對世界童軍大露營組織委員會、全羅北道政府、女性家庭部和行政安全部等機構進行調查，查明大露營亂象背後的責任所在。一個被迫腰斬的活動，究竟有多「順利」呢？尹錫悅的刻意唱好，出發點太明顯了，只為掩飾自己的管治無能。

執政國民力量黨議員權性東取得文件顯示，由全羅北道招標的256份世界童軍大露營工程、勞務、物品合約中，15份合約的完工日期設定在活動開幕式後，包括電氣工程等。其中大露營主中心去年4月才緊急招標，完工期限為明年3月27日，在活動開幕前8天獲得竣工前使用許可。像這種工程進度嚴重滯後忽然「順利」獲發特別許可，當中有否牽涉瀆職、貪污，絕對要查個明白，就像尹錫悅當年獲文在寅看得起，任命為首爾中央地方檢察廳廳長，起訴了包括前總統李明博、朴槿惠在內，百多名前官員及企業高級主管，打貪切忌一暴十寒。

關於尹錫悅政府的管治水平，本欄早作批語，不贅。今天想探討文在寅有否看漏了眼？若非他當日提攜，尹錫悅未必能當上檢察廳廳長，那便沒有挾打貪凝聚的人氣當上總統，繼而親美媚日反華、被指為「歷代都沒有開展如此屈辱外交」之後話。文在寅被諷不知羞恥，或許是指他沒帶眼識人。