產評：內房債積重難救　銀行助撲火發愁

內地先後有龍頭房地產企業債務「爆雷」，衝擊樓市表現和市場信心，令疫後復甦步伐不穩的總體經濟百上加斤。惜至今為止，未見到當局推出有力的措施穩定局面。債務風險持續惡化，加上市場正形成通貨緊縮的預期，這場經濟危機必更難收拾。最令人擔心的是火燒連營，衝擊銀行業，房產與金融兩大支柱產業倒下，市場信心崩潰，說不定中國經濟危局就成為今年壓軸登場、威脅世界經濟的超級灰犀牛！

這場房地產泡沫非一朝一夕，過去長年的寬鬆貨幣環境，樓市泡沫製造天量的財富效應，支持經濟快速增長。有統計顯示，內房計及建築等相關產業的產值，佔內地本地生產總值（GDP）比例近兩成，而土地出讓收入及房地產的稅收，則佔地方綜合財力近五成，佔城鎮居民家庭資產六成。

內地經濟包括外貿、消費、固定投資等多方面增長失速，企業與居民收入下降，面對手頭的物業資產價格大跌，流動性萎縮，部分更不再為物業供款，又或叫停項目投資，故見全國爛尾樓處處。如是者，樓市無法正常運作，房企銷售停滯，資金無法回籠，非但中小型房企難以生存，就連大型房企都出現債務違約，打擊市場信心，也令當局推出的各項放寬調控、刺激樓市交投措施，起不到多大作用。

在金融體系，內地房地產貸款餘額超過50萬億元人民幣，可想而知內房業對中國經濟的影響有多大。內房業鏈條長，影響面廣，一旦出事，受打擊的非是這單一行業，連帶上游原材料、建築、裝修、家具、物業管理、基建、法律與金融服務等行業都受牽連，負面的財富效應更在衝擊消費與投資信心，加大經濟下行壓力，削弱中國資產在外資眼中的吸引力，也令當局的內、外「雙循環」戰略陷入失靈。

作為房企主要債主的銀行，如今是「熱鍋上的螞蟻」，皆因將面臨承擔更大的不良貸款甚至壞帳撥備風險，威脅金融系統穩定。今年以來，貸款需求疲弱，而為了確保市場流動性充裕，有力穩經濟，當局已促成銀行下調融資利率，損及銀行利息收入。如今作為內銀業單一大客戶的房企接連爆煲，銀行的房企貸款質素固然響警，所謂「火燒連環船」，這些年為房企提供融資渠道的基金信託等金融產品亦等着連環爆煲，金融體系潛在風險暫無法估量。

本來，中國資本帳目尚未完全對外開放，大不了就關門進行大規模債務重組，休養生息一段長時間再謀翻身，情況就如2015年A股大冧市一役。問題是，今時不同往日，這幾年中美博弈，地緣政治風險本就讓不少外資離場不返，若然中國經濟再現重大危機，只怕會加速全球與中國脫鈎，不利人民幣國際化進程。

中國的金融開放無法打響，非但國家經濟升級轉型受挫，靠推銷中國資產賺錢的香港國際金融中心，亦會被斷財路；大量在港上市的中資與港資企業在內地的投資表現「滑鐵盧」，港股估值只怕低處未算低，香港銀行業更面臨信貸風暴。故這場內房債彈，非但中國經濟當災，也預示香港經濟危機快來臨！