娛圈單打：阿妹酥胸任人摸　如狼似虎赤裸裸

亞洲百大DJ、南韓性感打碟辣妹DJ Soda，每次現身例必性感上陣，收穫大票粉絲。她日前到日本參加「大阪Music Circus音樂節」，以火辣白色低胸上衣和超短裙上陣，結果悲劇發生，她行近觀眾席與粉絲互動之際，竟慘遭多隻怪手胸襲，場面駭人，嚇到阿妹慘叫崩潰。

阿妹都唔係第一日出道，可謂見慣風浪，去年便試過穿上印有英文粗口的褲子搭飛機前赴美國，慘遭機組人員趕落機，阿妹雖然激氣，但處變不驚。誰料今次竟然被大群色狼合力施以祿山之爪，自言係第一次，難怪她當刻驚惶失措，面容扭曲，事後嬌軀還是不斷顫抖，聞者傷心，聽者流淚。

最匪夷所思的是，揸胸最兇狠並非男人，而是女人。DJ Soda翻看現場影片，直斥某位女觀眾「毫不留情地揉捏我右胸」，主辦單位也表明已鎖定嫌犯，將依法提出刑事與民事訴訟。都話女人最愛留難女人，家陣又一鐵證。

事件傳到南韓，國民都為之震驚，之不過，竟然有口痕友Blame the Victim，批評DJ Soda衣着太性感，根本就係誘人犯罪。即係咁，今時今日男女平等，女性衣着暴露與否是個人選擇，絕非犯罪藉口，阿妹着成咁，無非為咗配合形象及工作需要，若然包到上頸，搵鬼睇咩。

但無可否認，現今世風日下，道德淪亡，阿妹投入工作之餘，都要顧好安全。她單人匹馬行近如狼似虎的粉絲群中，同送羊入虎口冇乜分別，主辦單位明顯失職。經一事長一智，希望阿妹學識保護自己，下次小心啲啦。