面對美國西方的制裁威脅，以及它們與中國的脫鈎與排斥，香港要逐步減少對美國西方的經濟依賴。這未必可在短期內完成，也未到緊急時刻，但應及早為計。

俄羅斯雖受美國西方制裁，但卻是中國重要的政治軍事經濟戰略夥伴。中俄合力是抗拒西方將世界導入戰亂衝突的主要力量，是國際與非西方發展的主力。蘇聯之後，俄羅斯有所衰落，但科技、經濟、文化、資源各方面仍屬大國、強國。即使深受美國歐盟的制裁打擊，按購買力平價計算，今後會是歐洲最強大的經濟體，發展不比歐盟弱。後者更處於南北內外結構矛盾的困擾，未必可保不會分裂。

香港與之關係，一是由於中俄密切合作；二是俄羅斯受西方制裁，正脫歐入亞，捨倫敦歐洲而另找金融與經濟的合作夥伴。西方制裁並沒有完全封鎖俄羅斯，其中歐盟與俄仍然暗通款曲。即使美國禁制，還是進口俄羅斯受制裁的石油、天然氣等，歐盟制裁俄羅斯頗有勉強被迫因素。因此，制裁俄羅斯卻成就了土耳其伊斯坦布爾、格魯吉亞第比利斯、中東的杜拜、多哈等成俄羅斯外移的資金與人才集中地，亦成俄的金融離岸中心和貿易中轉樞紐。香港亦有俄羅斯業務的迹象，只是缺政府鼓勵，發展大不如上述各地。

俄羅斯優點在資金、人才、科技及礦產、能源以至農業資源，此所以在西方長期制裁之下，經濟不敗。烏克蘭戰爭中一國對西方30多國，仍勢均力敵。

俄羅斯脫歐入亞，在亞洲的中心點應該是香港，才可內聯中國內地，外連東南亞以至世界各地，利用香港的國際金融中心和國際空運樞紐。近年有大量俄羅斯人才與企業希望來港發展，只是政府與本地金融體系害怕美國而加以拒絕。事實上西方並未完全制裁俄羅斯，香港仍可吸納大量該國科技人才、金融、IT精英，和沒受制裁的企業。香港若能開放地引進俄羅斯人才、企業、科技，便足以與深圳、廣州競爭，並且可連接上中東等俄羅斯離岸金融中心，形成國際大網絡，且可以與俄羅斯合作的經驗，與其他受美國制裁的國家合作，迎接未來美國與中國脫鈎或美國政治變化取消對俄等制裁時的新商機。

與俄合作，既有當前之利，也有日後發展機會。現時雖有風險，卻正考驗香港的智慧與技巧。錯失時機，香港難以轉型復振。