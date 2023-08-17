台灣的賴清德竄訪巴拉圭，過境美國。大陸作出反應，解放軍在東海舉行軍演，對台灣當局「倚美謀獨」的行為提出武統的嚴正警告。台灣方面，對這樣警告似乎已經很「皮實」了，台灣「國防部」聲稱，相較於去年美國眾議院前議長佩洛西訪台跟今年蔡英文出訪，這次並未觀察到解放軍有相對大規模的演習或行動，台軍仍將秉持「料敵從寬」，應對所有可能狀況。

在台灣當局看來，今次解放軍的反應行動不算大，似乎正「一鼓作氣，再而衰，三而竭」。台灣當局把賴清德過境美國，和佩洛西竄訪台灣、蔡英文過境美國作比較是愚蠢的，賴清德的政治分量，和佩洛西、蔡英文都是無法相比的。

美國人時下之所以還對賴清德有點兒興趣，因為他是民進黨推出的下屆「台灣大位」參選人，相比國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲、商人郭台銘，美國人會對他看高一線，雖然山姆大叔並不了解賴清德，他鬧出的「進入白宮」風波更顯示了他政治上幼稚、無知，和為了給自己臉上貼金自把自為，犯了「美忌」。同樣，侯友宜、柯文哲、郭台銘的毛病有多少？他們也都是政治上飄忽不定之人，美國人又知多少？美國對賴清德過境美國諸多限制，也是在觀察賴清德的秉性，聽聞此人一貫驕傲，山姆大叔要磨磨他的性子，也算是「面試」其人的一個項目。

自從去年8月佩洛西竄訪台灣、蔡英文過境美國，大陸開啟了實戰軍演包圍台灣的巡航並使之常態化，武統利劍高懸於台海上空。最初，台灣方面頗有大難臨頭之感，美國方面也摸不清頭腦，將航母船艦大幅度後撤，以避大陸兵鋒。解放軍這些軍演、巡航有一個明確目的，就是要「拒止」美國海空軍援台灣，在最短的時間內拿下台灣，結束戰鬥。

現在，這樣的威懾已經整整一年，最初的地動山搖震撼已經過去，解放軍遲遲沒有動手，牛鬼蛇神又要蠢蠢欲動也。