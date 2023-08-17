「過境外交」是台灣當局慣用套路，數十年來一直樂此不疲。賴清德此次以副總統兼民進黨主席身份訪問巴拉圭，順道「過境」美國，用的就是這種老套路，去年年初他訪問洪都拉斯時已用過一次。最尷尬的是，洪都拉斯不久就改與中國大陸建交，巴拉圭成為台灣在南美洲碩果僅存的唯一邦交國，萬一連這個「唯一」也保不住，「過境外交」還有甚麼藉口？這不是開玩笑，而是大概率的事情。

正因為邦交國買少見少，台灣政客更要抓緊時間好好利用，否則蘇州過後無船搭。但很明顯，賴清德此次過境美國的待遇遠遠不如預期，既沒有機會見到重要政客，也沒有機會發表重要講話，連美國在台協會主席羅森伯格也拒絕接機，難怪被形容為鬼鬼祟祟，自取其辱。如果說此次是去「面試」，顯然是乘興而往，敗興而回。早前賴清德大言不慚要「走入白宮」，也許正是此行被降格的原因之一，畢竟他在老美眼中只是一個小人物甚至可以說是僕從，主人給多少就是多少，絕不允許自把自為，更不允許僭越，白宮豈是他想去就去的地方？

有人問，針對賴清德此次竄美，大陸將如何反制？反制是必須的，但不止於軍事手段，經濟手段也許效果更好，也就是人們常說的「窮台」。近日商務部宣布對台灣進口的聚碳酸酯徵收反傾銷稅，就是一個序幕或警號，相信類似措施將陸續有來。大陸去年進口台灣聚碳酸酯逾8億美元，佔台灣相關產品出口值近八成，可見大陸市場決定着台灣這類企業的生死。而且相關產品只佔台灣出口總量的極小部分，去年台灣對大陸貿易錄得1,565億美元順差，如果扣除這些順差，台灣全球貿易每年將出現逾千億美元逆差，到時拿甚麼向美國進貢？

今年4月蔡英文竄美，大陸宣布對台灣2,455項商品進行貿易壁壘調查；這次賴清德竄美，大陸又宣布對台灣聚碳酸酯徵收反傾銷稅。下次呢？必定還有其他措施。「窮台」其實很簡單，只需停止單方面讓利，問題是大陸願不願意而已。

如果兩岸相安無事，大陸當然樂於繼續讓利，但如果台灣執意「倚美謀獨」，大陸沒有任何理由繼續做冤大頭。尤其是倘若「務實台獨工作者」賴清德上台，兩岸關係即使不地動山搖，也必定持續緊張，大陸不可能不收緊對台政策。