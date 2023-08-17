近些日子，本港社會熱衷討論夜市。許多人眼見內地搞夜市如火如荼，而香港疫後旅遊業復甦不如預期，於是把夜市視為刺激經濟的靈丹妙藥。但我認為大家對內地夜市與地攤經濟有很大的誤解。

今年通關以來我頻繁到訪內地，近期去過不同小城市的夜市，也與做生意的朋友交流過。大家的看法一致是：搞夜市未必能夠做大個餅。誠然，內地各地都在大搞夜市，但消費數據並不理想。國家統計局近日就公布，內地7月份社會消費品零售總額3.67萬億元人民幣，只按年微增2.5%，遠低於市場預期的4%。這足以說明搞夜市很難做大個餅，某程度上只是一個左手交右手的遊戲。

我認識一些原來在商場或店舖做生意的朋友，近月生意一落千丈。原因很簡單，每人一日三餐，不會因為有了夜市而食四、五餐，若有朋友晚上約去夜市食燒烤，你很可能不吃或少食晚飯。近來內地炒作夜市概念，不少人趁熱鬧，體驗久違的露天喝小酒唱着歌的日子，但商場的餐飲店舖就慘了。

既然不能做大個餅，內地為何還要熱衷搞夜市？第一是「買個希望」，向老百姓展現政府在刺激內需方面做了事；第二也是很重要的一點，內地的青年失業率持續在較高水平，已從1月的17.3%攀升到6月的21.3%，日前更宣布不再發布相關數據。搞夜市雖不能做大個餅，但最低限度能令失業人口尤其是青年失業者有一個出口，方便他們擺擺地攤，對穩定社會有好處。但香港現時失業率為3%，全民就業，沒有通過搞夜市來降低失業率的必要，豈能有樣學樣？依我來看，夜市並非不能搞，香港當然可以搞，但如果將夜市看作拯救香港經濟的靈丹妙藥，明顯是東施效顰、捉錯用神了。