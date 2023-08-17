賴清德接受美媒專訪，聲稱不會正名制憲，沒有獨立的框架與路徑，願意和中國做朋友。此言一出，不僅國台辦不信，在野黨不信，深綠獨派不信，就連美國人與訪問他的美媒，恐怕都非常懷疑。

為甚麼呢？因為賴清德過去不止一次強調自己正名制憲、台獨建國的主張，最近一次就是在2019年，當時他和「908台灣國」這種獨派團體會談時，當面表示自己支持正名制憲建國的理想，而全程被錄音錄影，被獨派永久珍藏。直到他被蔡英文打趴，轉而爭取2024年參選機會後，才悄悄地從務實的台獨工作者，變化為務實的政治工作者。

而賴清德是個怎麼樣的人呢？從2015年的拒絕進入議會事件，便可見端倪。當時台南市議會議長李全教捲入賄選疑雲，賴清德立刻表示在案情沒有釐清之前，拒絕進議會接受質詢，之後整整232天沒有進入議會，導致台南登革熱疫情失控，病例破紀錄達到22,760例，造成112人死亡，而賴清德完全不認為自己破壞體制的做法有錯。

賴清德本性如此蠻橫囂張，故儘管他三番兩次強調不會再搞台獨，一定維持現狀，甚至想和習近平共進晚餐，但相信的人寥寥無幾。而從最支持他的獨派人士，對其「拒獨」言論沒有甚麼激烈反應，就可以得知，獨派顯然也認為這只是賴清德為了騙取選票的權宜之計，等到大權在握，他就可重新回到台獨的道路上。若非如此，賴清德等於欺騙了獨派數十年，這些人怎麼可能輕易放過他？

蔡英文本就不是獨派，她只想抱美國人大腿，然而，賴清德卻是根正苗綠的台獨金孫，一旦掌握實權，兩岸的衝突勢必更加劇烈，屆時只怕連美國都管不住這匹脫韁野馬了。