本報《產評》指出，中國經濟疫後復甦不似預期，外貿與內需同時失速，加上內房爆泡愈演愈烈，風險管理逐步傳導至金融體系，正醞釀一場自改革開放以來最嚴峻嘅金融危機。「中國爆雷」更演變成世界經濟隱患之一。

事實上，國家統計局日前公布7月主要經濟指標，3大範疇數據全遜預期。即規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資。正如分析指出，中國經濟問題千頭萬緒，陷入四面楚歌嘅境地。雖然當局近月提出不少刺激經濟嘅主張，惟始終係藥石亂投，無法起到多大嘅積極作用，反在消耗市場上僅餘嘅信心。

呢，正在此時，內地青年失業率連月創出新高後，國家統計局日前宣布，自今年8月開始，暫停發布全國青年人等分年齡段嘅城鎮調查失業率，因為統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需健全優化。城鎮16至24歲青年人失業率過去一直攀升，今年6月更高達21.3%，創出自2018年有統計以來嘅新高。統計局喺呢個時候暫停發布青年失業率，難免令外界諸多揣測；對於專業投資者，有人會憂慮數據不透明，代表投資中國嘅風險愈高！是以老朽希望統計工作盡快完善及優化，盡快再公布數據，讓投資者可從數據中取得信心，需知有啲嘢「欲蓋彌彰」，倒不如「明心見性」，講清講楚，免愈估愈錯！最近西方唔少財經媒體，紛紛揚揚宣稱中國經濟步入通縮時代，某些評論文章甚至斷言「中國經濟增長引擎熄火，落入中等收入陷阱」云云。

實情中國經濟依然在增長，去年其GDP實現了3%嘅同比增長，保持企穩回升態勢。說中國「引擎熄火」，無疑係危言聳聽！問題係北京政府要努力營造穩定環境，讓投資者有信心，改善青年失業率！