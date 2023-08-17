日前國家統計局的發布會，最受關注的內容，不是各項最新經濟數據，而是統計局決定暫停公布青年失業率。經濟復甦乏力的嚴峻形勢下，內地失業率持續高企。一個月前，統計局發布的16歲至24歲青年失業率達21.3%，繼續處於歷史高位。

儘管統計局解釋暫停發布青年失業率，是出於技術原因，待完善統計方法後會恢復發布，但仍難以平息種種質疑。在沒有任何預警的情況下，突然將「難看」的數據暫停，難免給人「此地無銀三百両」之感。有網民揶揄：正當民眾以為工具箱枯竭，突然拿出了一副眼罩。然而，即使不公布數據，失業情況依然客觀存在，民眾的切身觀感也不會消失。

幾年前，內地官媒大肆譏諷特朗普關於新冠疫情「不檢測就沒有病例」的做法，而如今統計局卻選擇了類似的躺平做法。「報喜不報憂」是統計工作的頑疾。近幾年，中央在嚴打「注水」造假方面屢出重拳。遼寧、天津、內蒙古等地統計數據曾大規模「擠水分」。遼寧GDP從2.8萬億元人民幣，縮減為2.2萬億元；天津濱海新區GDP從一萬億元，縮水為6,000多億元。足見統計「注水」程度之深。

統計局是重要的宏觀調控部門。按照官方的定位，統計工作是「治國理政的重要綜合性基礎性工作」。統計數據是否全面、真實，關乎經濟社會發展決策能夠真正科學、精準、有效，也關係到民眾的信心、預期。與假數據相比，片面的數據同樣有害。這種訊息不對稱，必然造成一定程度的失真，誤導公眾的正確認知。相比現實困境，對未來的茫然無知，會帶給人更大恐慌。譬如此次停止發布青年失業率，不僅沒有減低公眾不安，反而加劇了公眾的疑慮。

即使原本的統計方法存在缺陷，但在新的設計模型出爐前，不妨沿用原本的方法，其走勢仍能在相當程度上反映經濟發展狀況。在此基礎上，提前向公眾預告將修繕統計方法。這種平滑的柔性調整，才能盡可能降低負面影響。而且，動輒將不好看的數據暫停，對統計工作的公信力也是巨大傷害。那些仍在公布的數據，也很難取信於民，陷入惡性循環。甚至形成負面示範，滋長其他領域的篩選式發布。

勇於正視問題，是解決問題、破解難題的開端和前提，也體現管治誠信與政德品格。諱疾忌醫、自欺欺人，則會累積風險隱患，對正在進行的各項宏觀調控效果，也會造成沖淡稀釋。就業是民生之本，也是難點、重點。在公布真實數據的同時，一方面出台扶持政策，一方面做好說明、解讀、引導工作，官民共克時艱，才是正確選擇。千方百計以諸如「柔性就業」、「慢就業」、「摩擦性失業」、「暫時性待業」等詞彙來掩蓋問題，粉飾現狀，只會適得其反。愈是經濟不景氣，公眾的神經愈敏感，統計工作愈要實事求是，扮演好敲鐘吹哨的角色，而不是掩耳盜鈴，透支公信力。