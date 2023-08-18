正論：懶理糞水橫流　三大部門鬥卸

「三個和尚無水食」的故事耳熟能詳，一直是特區政府各大部門互相扯皮的寫照。由於新界鄉郊欠缺公用污水渠，村屋胡亂接駁排污屢見不鮮，糞水滲漏不僅損害衞生，而且擾民。申訴專員公署踢爆，三個主要負責部門——環保署、地政總署及食環署接獲投訴後往往互相卸責，敷衍了事，任由問題日積月累不斷惡化，簡直豈有此理。

環保署資料顯示，在2016年至2022年接獲的排污投訴中，逾60%需跨部門處理，大多涉及化糞池溢流或滲漏，惟公署調查發現，環保署、食環署及地政總署對權責意見分歧，以致在處理投訴、跨部門轉介，以及跟進等方面有欠妥善，有些投訴個案被拖足16個月，部門亦僅是發出勸喻信了事，至今沒有村屋業主被控違反《水污染管制條例》，新界繼續糞水橫流，亂象沒有解決。

公署建議上述部門設立跨部門跟進機制，就各自權責互相交流及處理問題，出發點雖好，但如此「理想化」的建議，顯然只是對牛彈琴，在特區政府之內肯定不可能存在。皆因回歸以來，部門各行其是、懶政成風已是常態，官僚做又三十六，不做又三十六，又何必「有自唔在，攞苦嚟辛」？反正污水不是在自家門前滲漏，當然是拖得就拖、卸得就卸。

特別是食環署及地政總署，長居民怨排行榜前列位置，不管是申訴署抑或是審計署，對它們的調查和批評還少嗎？到頭來還不是意見接受、態度照舊？

港產官僚尸位素餐、虛應故事其來有自，本報最能作證。例如油塘水泥廠長久違規運作製造大量污染物，危及區內10萬居民健康，環保署及地政總署一直置若罔聞，直到本報介入，兩個部門才悻悻然對水泥廠執法。又如西貢相思灣村土地亂象叢生，不僅有人涉及僭建、亂倒泥頭及斬樹等多項違規事項，「村霸」更霸佔官地僭建碼頭，為其經營的水上活動店牟取暴利。規劃署和地政總署一直裝聾扮盲，及至本報踢爆，輿論嘩然，兩個部門終於踢一踢動一動。

更經典的是深水埗天橋底「南亞村」，長期為當區居民帶來毒品、治安、衞生等大量問題，惟由於處理部門多達6個，包括食環署、路政署、地政總署、康文署、民政事務總署及社會福利署，大家你推我讓，終於令上址淪為「六不管」地帶。要不是本報鍥而不捨追蹤報道，部門不得不認真處理，「南亞村」肯定遍地開花。

現屆政府言必稱「以結果為目標」，擺出強政勵治狀，但事實卻是雷大雨小、成效不彰，各部門顯然沒有隨着特首換人而換了腦袋，依然是想方設法蒙混過關，但求過了海就是神仙，完全違背服務市民承諾。說到底，香港許多問題都是人的問題，高官固然為官一任，夠鐘就走；公僕也是得過且過，胡混度日，於是乎，整個特區管治毫無長進，民生問題積重難返。一節見則百節知，連新界排污也不願管、懶得管，人們還能指望特區政府能做事、做成事嗎？