美國在歐洲最基本的盟友力量是歐盟、北約、英國。在亞太美國最基本的盟友力量是日本、南韓、台灣、菲律賓、澳洲、新西蘭。之所以成為基本力量，最大的原因是美國和這些盟友有軍事條約、軍事組織，有美軍基地駐紮、使用，美國向他們提供「軍事保護」，他們聽美國指揮「並肩作戰」。

美國這些盟友，有不少在當今世界都是軍事、經濟、科技很強的國家，他們由美國這個當今世界唯一超級大國統領，應該說是當代稱雄的。然而，當代稱雄並不代表一定能想打誰就打誰，想打誰就一定能打倒誰。許多表面因素和數據顯示，美國及其盟友力大無窮，但真正做起來卻不是那麼回事。俄烏戰就是最好的教訓。這場仗打了一年半，所有美國及盟友的強者因素和數據都是愈打愈弱，毫無勝利希望。

美國盟友雖然空前的多，一些盟友的實力也不弱，但實戰結果卻顯示了美國霸權空前不濟。這原因有四：一是美國本身霸權已大不如前，美國正走下坡。二是美國的盟友利益需求各有不同，和美國的打壓對象有千絲萬縷的關係，跟着美國跑對自己沒有多大好處，美國對他們不會有利益補償，他們實際上「為美國而戰」，是虧本買賣。三是美國打壓中國、俄羅斯，挑起戰爭，絕對是不義之戰，底氣不足，有的只是張牙舞爪的流氓氣。四是狹路相逢勇者勝，美國打的是代理人戰爭，自己不敢落場參戰，「戰鬥力」大減。

上述四大原因，美國已在俄烏之戰中盡顯、暴露了它自身的弱點和「盟友戰略」的失敗，若美國不吸取教訓，還要把這套做法用於台灣身上，挑起台海之戰，那就可以肯定美國將敗得更慘，一是美國在亞太區的盟友比歐洲區的盟友要弱；二是中國的力量比俄羅斯力量更強，俄羅斯是戰鬥民族，中華民族經歷過無數次戰火考驗，有壓倒一切敵人而絕不被敵人所屈服的氣概，是戰鬥民族中的戰鬥民族；三是亞太區的美國盟友和中國的互利關係更大更深厚。