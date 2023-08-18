美國是世界上最發達國家，這是事實，沒有人不認同；但美國有些方面比第三世界還不如，這也是事實，即使是崇洋媚美人士也無法否認。夏威夷毛伊島山火燒了一個多星期，災場既如戰場又如煉獄，至今已造成逾百人死亡，逾一千人失蹤，不少人無路可逃之下被迫往太平洋跳，相信死亡人數還會大幅上升。一場無情的山火，燒掉了美國光鮮亮麗的外衣。

這是美國一個世紀以來死亡最多的火災，既是意外，更是人禍，預警系統失效、部門反應遲鈍、應變能力不足、救災不力等等，種種問題暴露無遺。看到美國政府的狼狽相，實在很難相信這是世界上最發達而且揚言要永遠領導世界的國家。美國連自身問題都解決不了，如何領導世界？總統拜登日前被問及夏威夷山火導致大量人命傷亡時，只丟下一句「不予置評」便匆匆上車離開，直至備受輿論抨擊，才補鑊稱將盡快到當地視察災情，分明是虛應故事。

其實也難怪拜老頭如此冷漠，他將所有心思用在如何打壓中國，如何拉幫結派，哪還有時間應付國內的天災人禍。就在夏威夷山火肆虐之時，拜登正忙於簽署限制對華投資的行政命令，還忙於籌備即將舉行的美日韓峰會，另外還宣布對烏克蘭提供兩億美元的新軍援，至於夏威夷山火燒成甚麼樣、死了多少人，若非媒體追問，他也許壓根兒不會過問。聯邦政府至今公布的對夏威夷山火災民提供的援助，僅為每戶700美元的一次性撥款，比起對烏克蘭的慷慨撥款，不可相提並論。

每個國家和地區都有天災人禍，這不奇怪，奇就奇在美國政府應付危機的能力永遠也沒有長進。2005年新奧爾良的卡特里娜風災導致約2,000人死亡，逾百萬人流離失所，當時美國政府應付危機能力已被批評有如第三世界國家。而現在呢？依然如是。新冠疫情令人再次見識美國政府管治能力低劣不堪，政客們只懂得甩鍋，根本不知如何處理危機，更不關心基層民眾的健康和生死。

中國當然也有不少天災人禍，也有不少需要改進的地方，但政府處理危機和社會動員的能力起碼勝過美國，哪裏有災難哪裏就有逆行者，人民子弟兵總是衝在救災第一線。這種場面在美國絕對看不到，荷里活電影的「英雄救援」只是自我美化的虛幻場景，現實比電影殘酷得多。