正論：南亞惡匪壞治安　姑息養奸是為何

港府效婦人之仁，對南亞假難民中門大開，以致各式罪案不絕如縷。昨晨屯門爛角咀便有3名南亞漢偷渡搶灘被捕，不難估計，下一步便是提出免遣返聲請賴死不走。這還不止，法庭同日處理最少兩宗涉及南亞匪的罪案，一宗涉及逾2,000萬元被劫名錶，另一宗更有七旬阿婆被南亞匪踢傷及搶劫，令人髮指。

該宗錶行劫案發生於5年前，整宗案件有逾10名匪徒被捕，當中包括最少一名負責落手行劫的南亞匪，但最終因為證據不足，他與另外5人脫罪，另5人認罪，昨日被判監禁兩年9個月至8年不等。至於搶劫阿婆案則發生在剛過去的周日，一名72歲老婦行經中環和安里時，遭人從後猛力踢跌，搶走其手機及銀包，損失過萬元，信用卡其後更被人狂碌近5.4萬元。執法部門本周二拘捕一名21歲涉案印度漢，昨日提堂。

同類罪案層出不窮，受害者由青壯年到耄耋老人，由良家婦女到訪港旅客，全部無一幸免，過去甚至有推車仔拾荒阿婆都被南亞兵團搶劫，令人深惡痛絕。「食大茶飯」更是屢見不鮮，隨便一數，包括去年10月，兩名南亞漢假扮豪客，於廣東道一珠寶店搶走2,000萬元翡翠頸鏈；接着是今年3月，4名穿上地盤反光衣的南亞漢，闖入彌敦道一個購物商場錶行，劫走逾千萬元名錶及數萬元現金；然後是今年5月，屯門一間珠寶錶行遭3名南亞裔男賊持刀指嚇，扑碎玻璃飾櫃後掠走1,500萬元名錶；還有今年7月，南亞蒙面匪持刀和鐵錘闖進尖沙咀麼地道一間錶行，掠去8隻市值約380萬元名錶再跳上接應車輛逃去。更不必說，南亞兵團勾結本地黑幫販毒、劈友已成常態。可以毫不誇張地說，香港近年治安急劇惡化，南亞兵團「居功至偉」。

本城之所以烏煙瘴氣若此，歸根究柢同港府不願退出聯合國《禁止酷刑公約》，連設立禁閉式難民營也不予考慮，對南亞假難民無任歡迎脫不了干係。假難民來港後，只需舉手提出聲請，不僅獲發「行街紙」和有各項津貼，更可透過法援用公帑打官司，即使不獲批留港也可藉着司法覆核滯留，以致本港目前仍有約1.5萬名假難民賴死不走。最令人意難平的是，這些獲發行街紙的假難民並非安分守己，而是恩將仇報，單是去年，已有687名持行街紙的非華裔人士犯案被捕，大部分牽涉黑幫活動。南亞毒瘤落地生根，香港淪為罪案溫床，市民惶惶不可終日，寧不悲乎。

更令人咋舌的是，港府近10年涉及假難民的開支高達85億元，預料今明兩個年度更要繼續耗用20多億元，意味這些年下來，港府已花費逾100億元來照顧假難民，這個數字還未包括本港因為假難民罪案激增而導致的人命和經濟損失。善財難捨，冤枉甘心，港府若將這筆錢用於扶貧安老，已可改善不少問題，甚至用來派發消費券，最低限度也可令港人開心，何至於現在自毀治安長城、自製民怨炸彈！